На Покровський напрямок росіяни кинули свіжі підрозділи "Шторм Z", - офіцер 59-ї ОМБр

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Покровському напрямку залишається стабільно напруженою. Ворог здійснює штурми, ми їх відбиваємо й утримуємо лінію оборони. У зоні відповідальності бригади ворожу активність спостерігаємо в таких населених пунктах як Українськ, Долинівка, Цукурине, Галицинівка, Красногорівка та Желанне. Тут спостерігається збільшення кількості піхоти, яка змінює тактику штурмів, намагаючись просуватися по дві особи в певні точки та накопичуватися там. Наше завдання - відстежувати їх та не допустити просування", - зауважив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, ситуація біля Гірника є дуже важкою. Ворог значно посилив обстріли з артилерії та БПЛА, кількість яких зросла майже вдвічі.

"Проїхати або пройти по відкритій місцевості неможливо. Переміщуємося дуже обережно, лише за допомогою засобів РЕБ. Всі дороги всіяні розбитими та спаленими автівками. На наш напрямок прибули їхні свіжі зеки, штурмовики, яких набрали з тюрем. Рівень їхньої підготовки невисокий, але вони мають зброю. Тобто росіяни кидають все, що мають, на наш напрямок", - наголосив Цехоцький.

9 вересня на фронті між двома арміями відбулося 167 боєвих зіткнень. Російські окупанти активізували штурмові дії на Курахівському напрямку.

Волонтер Влад Маховський зазначив, що через страх, обстріли та смерть багато людей намагаються виїхати з Курахівської громади.













