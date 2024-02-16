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Ексклюзив

"Ворог наситив бойові порядки": Братчук про ситуацію на лівобережжі Дніпра

16 лютого, 2024 п'ятниця
08:58
Війна з Росією Карта бойових дій Херсон

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що росіяни ще на 15 тис. збільшили угруповання військ "Дніпро" на лівому березі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Плани ворога не змінилися - це знищення Української держави й українців, а ми маємо цьому протистояти. Противник зібрав резерви ще на одній південній ділянці - це Запорізький напрямок. Мова йде про Оріхів, Роботинський плацдарм, де зосереджено багато ворожих військ - це близько 50 тис. особового складу. Наразі вороже угруповання військ "Дніпро" в операційній зоні на лівобережжі налічує 77 тис. особового складу. Тобто росіяни наростили цю кількість за кілька місяців на 15 тис. Тому, що раніше угруповання "Дніпро" нараховувало 60-62 тис. особового складу. Те саме стосується й бойової техніки. Лише за крайній місяць десь на 100 одиниць бойової техніки РФ стало більше. Мова йде про танки, БТР", - зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, ворог наситив свою оборону й бойові порядки на лівобережжі Дніпра.

"Не є таємницею, що ворог має плани на Роботинський плацдарм, лівий берег. Питання, як вони це робитимуть. Наші спроможності є набагато вищими, ніж рік тому. Але нам потрібно більше боєприпасів, це питання сьогодні загострене. Наші хлопці діють технологічно, знищуючи ворога. Сподіваюсь, що нас почують європейські союзники, поки американцям більше до вподоби внутрішня політика", - наголосив Братчук.

  • Українські захисники продовжують міцно тримати оборону Авдіївки, попри спроби російських окупантів оточити місто. Крім цього, за добу ЗСУ знищили 1210 загарбників.
  • Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що дії ворога свідчать про можливість підготовки до штурму так званого роботинського виступу.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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