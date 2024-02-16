"Ворог наситив бойові порядки": Братчук про ситуацію на лівобережжі Дніпра

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Плани ворога не змінилися - це знищення Української держави й українців, а ми маємо цьому протистояти. Противник зібрав резерви ще на одній південній ділянці - це Запорізький напрямок. Мова йде про Оріхів, Роботинський плацдарм, де зосереджено багато ворожих військ - це близько 50 тис. особового складу. Наразі вороже угруповання військ "Дніпро" в операційній зоні на лівобережжі налічує 77 тис. особового складу. Тобто росіяни наростили цю кількість за кілька місяців на 15 тис. Тому, що раніше угруповання "Дніпро" нараховувало 60-62 тис. особового складу. Те саме стосується й бойової техніки. Лише за крайній місяць десь на 100 одиниць бойової техніки РФ стало більше. Мова йде про танки, БТР", - зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, ворог наситив свою оборону й бойові порядки на лівобережжі Дніпра.

"Не є таємницею, що ворог має плани на Роботинський плацдарм, лівий берег. Питання, як вони це робитимуть. Наші спроможності є набагато вищими, ніж рік тому. Але нам потрібно більше боєприпасів, це питання сьогодні загострене. Наші хлопці діють технологічно, знищуючи ворога. Сподіваюсь, що нас почують європейські союзники, поки американцям більше до вподоби внутрішня політика", - наголосив Братчук.