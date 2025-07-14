Ворог не має ресурсів для розгортання стратегічних наступальних операцій, - генерал Маломуж

Про це в етері Еспресо розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.

"Розвідка володіє ситуацією комплексно, знає всі плани ворога стратегічного та тактичного рівнів, а також про переміщення російських військ на лінії фронту. Це постійна складна, важка робота і технічної розвідки, і космічної, і агентурної, і радіоелектронної, і дронової – все те, що забезпечує отримання повної інформації щодо планів ворога. Пам'ятаємо, що на кінець травня у противника вже були плани, про це всі розвідки світу говорили, що буде літній наступ, який ось-ось розпочнеться", - прокоментував генерал.

За його словами, цей наступ почався атаками на Сумщину. Крім того, говорилося, що ворог має плани й щодо повного захоплення Донбасу, наступу на Дніпровщину, Запоріжжя. Але бачимо, чим це все завершилося – контратаки наших військ у Сумській області, ніякі буферні зони не були створені, провалився наступ і на Запоріжжі. А намагання армії РФ під контролем Путіна захопити Донеччину, спочатку Костянтинівку, а далі розвивати наступи, то це також не реалізувалося.

"Навіть ті тактичні завдання, які росіяни ставили собі на літо, а вже пройшло півтора місяця так званого наступу, не реалізувалися. Є невеликі заходи у деякі села. Але з іншого боку є контратаки не тільки на Сумщині, наприклад, і на Харківщині, і на напрямку Покровськ - Удачне, і на Запоріжжі. Ми також не стоїмо на місці, б'ємо по слабких місцях противника. Це тяжко, адже ворог має ще переваги, але наступу навіть тактичного рівня у нього немає. Тому говоримо про те, що загарбник не має ресурсів для розгортання стратегічних наступальних операцій на різних напрямках", - резюмував Маломуж.