Ворог не покидає спроб зайти в Торецьк, - боєць ЗСУ Ієвлєв
Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що на підступах до Торецька тривають штурмові дії противника
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на Горлівському напрямку, нині відомому як Торецький. На підступах до Торецька тривають штурмові дії противника. Попри те, що Сили оборони змогли його зупинити поблизу міста, ворог не полишає спроб прорвати наші позиції. Подекуди наші війська були змушені відійти", - зауважив Ієвлєв.
За словами військовослужбовця ЗСУ, ворог не покидає спроб зайти у Торецьк. Підрозділ тримає оборону на околицях Нью-Йорка та Торецька. Штурмові дії тривають, але Сили оборони відбивають атаки ворога. Ситуація залишається надзвичайно складною. Особовий склад виснажений, іноді бракує боєкомплекту, а ворог тисне з усіх боків.
"Тактична ситуація дещо змінилась і пішла не за планом. Ми замінували одну ділянку перед собою, але ворог прорвав фланг і обійшов з іншого боку. Це змусило нас швидко переорієнтуватися. Це вже більше військова імпровізація, ніж підготовлена тактична оборона", - наголосив Ієвлєв.
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