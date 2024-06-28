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Війна з Росією: хроніка
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Ворог не полишає спроб захопити Терни, Ямполівку і підлаштуватися під тактику ЗСУ, - комбат 60-ї ОМБр

28 червня, 2024 п'ятниця
09:32
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Армія РФ намагається просунутися на Лиманському напрямку і підлаштуватися під тактику ЗСУ

Зміст

Про це розповів командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр Дмитро в етері Еспресо.

"На Лиманському напрямку ЗСУ ведуть оборону рубежів, дають гідну відсіч противнику, який не полишає спроб захопити населені пункти Терни і Ямполівку. Впродовж тривалого часу ЗСУ ведуть оборонну війну на напрямку", - повідомив він.

В зоні відповідальності 60-ї ОМБр, противник вів досить активні бойові дії, навіть під час заходу туди ЗСУ, каже Дмитро.

"Коли ЗСУ зайшли, противник масово, із застосуванням бронетехніки і великої кількості живої сили намагався просунутися. Завдяки злагодженим діям наших підрозділів, сусідів зліва і справа, ЗСУ вдалося нанести серйозне ураження противнику, після якого він досі оговтується. Певний особовий склад вдалося знищити. Підрозділи противника вийшли на відновлення, повернулися іншим складом, який теж уже поніс серйозні втрати. Росіяни пускають людей в бій на другий тиждень після підписання контракту, залучають їх до активних бойових дій. Вік росіян різний, є молоді хлопці віком 20-25 років", - розповів він.

Зараз ворог теж намагається підлаштуватися під тактику ЗСУ, не полишає спроб просунутися, додав комбат 60-ї ОМБр: "ЗСУ не дають цього зробити. Армія РФ несе досить значні втрати в живій силі і техніці. Зараз вдалося деякою мірою заспокоїти противника на напрямку", - додав він.

  • Протягом минулої доби, 27 червня, Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Лиман
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