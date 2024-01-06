Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: загинула людина

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни вбили 45-річного чоловіка, поранили 16-річну дівчинку й чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю", - заявив Лисак.

Також, за його словами, у місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Пошкоджено кілька авто, лінії електропередачі та газогін.