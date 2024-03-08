Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Херсонщини, є загиблі, - перший заступник голови облради
Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Херсонщини станом на вечір 8 березня вже загинуло 2 людини, одна отримала поранення
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На жаль, у нас сьогодні продовжувалися обстріли. У понад 10 населених пунктах Херсонщини були прильоти. Станом на цю годину вже загинуло 2 людини, одна отримала поранення. Ворог продовжує тактику терору, завдаючи ударів по Херсону, переважно обстрілює житлові забудови, багато влучань у багатоповерхові та приватні будинки. Так само у нас регулярні прильоти по гуманітарних об'єктах, у тому числі по музеях, по будівлі театру, де знову поруч був прильот, також по інфраструктурі", - розказав перший заступник голови Херсонської обласної ради.
Юрій Соболевський додав, що внаслідок обстрілів час від часу тимчасові пошкодження у частині міста позбавляють людей комунальних послуг, але дуже швидко комунальні служби та працівники енергетичних компаній намагаються відновити пошкоджені об'єкти, аби підтримувати життєдіяльність громад.
- Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти вдарили по Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік.
- Також Національна поліція інформувала, що через ворожий БПЛА на Херсонщині постраждали двоє поліцейських
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