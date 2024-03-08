Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Херсонщини, є загиблі, - перший заступник голови облради

Про це він розповів в етері Еспресо.



"На жаль, у нас сьогодні продовжувалися обстріли. У понад 10 населених пунктах Херсонщини були прильоти. Станом на цю годину вже загинуло 2 людини, одна отримала поранення. Ворог продовжує тактику терору, завдаючи ударів по Херсону, переважно обстрілює житлові забудови, багато влучань у багатоповерхові та приватні будинки. Так само у нас регулярні прильоти по гуманітарних об'єктах, у тому числі по музеях, по будівлі театру, де знову поруч був прильот, також по інфраструктурі", - розказав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Юрій Соболевський додав, що внаслідок обстрілів час від часу тимчасові пошкодження у частині міста позбавляють людей комунальних послуг, але дуже швидко комунальні служби та працівники енергетичних компаній намагаються відновити пошкоджені об'єкти, аби підтримувати життєдіяльність громад.