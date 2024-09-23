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Ексклюзив

Ворог переносить напрям головного удару на Покровському напрямку південніше, - військовий експерт Кевлюк про ситуацію на фронті

Марина Клюєва
23 вересня, 2024 понедiлок
22:05
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк розповів про ситуацію на східному фронті

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Куп’янський напрямок: у противника забрали частину резервів, внаслідок чого він вже фізично не має можливості продовжувати наступ одночасно на декількох напрямках, тому перед ним стоїть одна єдина задача: в районі Піщаного розсікти угруповання наше "Хортиця", прорватися до річки Оскіл, там залишилося десь 2,5 - 3 кілометри, і в такий спосіб добитися хоч чогось. Далі постає питання: чим розвинути наступ, щоб витіснити меншу частину північного угруповання Сил оборони, яке так обороняється зараз, на західний берег осколу. У противника немає чим, тобто до річки він, можливо, і вийде, а розвинути цей успіх фізично не зможе, бо ресурсів немає", - сказав він.

Щодо Лиманського напрямку, за словами експерта, росіяни не можуть досягти свого стратегічного завдання - захопити Донбас.

"Лиманський напрямок: бої в районі Серебрянського лісу, жодного просування, спроби вийти з півночі до Слов’янська тривають рік, і жодних шансів, що щось відбудеться. І от саме в цьому місці починається виконання головного завдання стратегічного нашого противника: окупація Донбасу в межах Луганської, Донецької областей. Вони окупували 98% Луганщини, 2 залишилось - ну, ніяк не виходить. Створити умови для захоплення Донбасу - Донецької області - так само не виходить, бо якщо вони навіть прорвуться до Слов’янська і Дружківки, вони ув’язнуть в дуже важких боях, будуть змушені штурмувати дуже добре підготовлені до оборони укріплені райони, які до оборони готувалися з 14-го року", - пояснив експерт.

Крім того Віктор Кевлюк розповів, які війська росіяни забрали із Сіверського та Краматорского напрямку.

"Сіверський напрямок: 106-та дивізія відправилась у Курську область, наступати немає кому, локальні сутички, нічого там не віщує розвитку обстановки. Краматорський напрямок: забрали 11-ту, 83-ю десантно-штурмові бригади, 98-у повітряно-десантну - мобільний компонент. Так само наступ іде, противник сплачує за своє просування мізерне колосальну ціну, прорватися до Краматорську не може пів року, і є така підозра, що і до кінця року він туди не прорветься, навіть якщо за певних умов йому вдасться захопити Часів Яр. Перед противником також стоїть проблема форсування каналу Сіверський Донець-Донбас, йому бракує переправних засобів, інженерної техніки. Навіть в каналі коли немає води, це нездоланна перешкода для броньованої техніки, тому так само тут просто нічого не буде", - вважає експерт.

За його словами, ворог має успіх на Торецькому напрямку, там тривають важкі бої.

"Торецький напрямок: противник має успіх, важкі бої, ми поступово відступаємо, швидше за все, щоб уникнути оточення в Нелипівці. Звідси Сили оборони відступилять, доведеться залишити територію. Ще далі у нас Краматорський напрямок: противник забрав головну ударну силу - повітряно-десантні війська, ті, хто там лишився, будуть довго-нудно атакувати, нічого не доб’ються. Покровський напрямок: противник підійшов до Селидового і не може розвинути свій наступ до тої пори, поки не заволодіє цим містом і не закінчить ліквідацію плацдарму Сил оборони в районі річки Вовча, це станеться раніше чи пізніше. Так само противник втрачає темп, несе втрати і відповідно не може сфомувати умов для штурму Покровська. Тобто за Покровськом за адміністративним кордоном до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю десь, якщо я не помиляюся, 60 кілометрів, там також ще доведеться повоювати, якщо доведеться", - каже Кевлюк.

За його словами, ворог переносить напрям головного удару на Покровському напрямку південніше.

"Тому сказати, що на Покровському напрямку противник має успіх не зовсім коректно, вони переносять напрям головного удару південніше, і намагаються рухатися в районі Гірник-Українськ-Гостре, щоб створити, по-перше, умови для оточення Вугледару і, по-друге, створити умови для того, щоб обійти Покровськ з півдня, і, можливо, атакувати одразу з декількох напрямків. Важка ситуація в районі Курахового: противнику дуже заважає Вугледарський виступ, але він достатньо великий, і тому низка невдалих штурмів самого Вугледару певні уроки йому дали. Але провник цю ідею не полишає, зараз на Времівському напрямку, в районі села Велика Новосілка південніше зосереджена ударна група до 10-ти тисяч військовослужбовців і швидше за все противник чекає слушного моменту для того, щоб це угруповання ввести в бій, в напрямку Велика Новосілка-Курахове, і таким чином створити загрозу оточення наших військ у Вугледарі, і в такий спосіб витіснити нас звідти", - додав експерт.

Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Лиман
Вугледар
Покровськ
Торецьк
Курськ
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