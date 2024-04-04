Ворог планує посилити наступ, у планах - окупувати лівобережжя України: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію на фронті
Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що противник намагається виконати завдання, аби повністю захопити Донецьку та Луганську області, створити загрозу у бік Оскільського водосховища на Харківщині
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Якщо розглядати Часів Яр у тактичному розумінні, то це напрямок, який росіяни намагаються зайняти, аби потім створити плацдарм для наступу в бік Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська. Ворог і діє власне в оперативному плані, поєднуючи свої військові угруповання з Авдіївського напрямку, оскільки у нього головне завдання – повністю зайняти Донецьку область. Також завершити захоплення Луганської області та створити загрози на Харківський район, зокрема у бік Оскільського водосховища", - прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
За його словами, російські війська сподіваються вибудувати таку лінію фронту, щоб мати можливість наступати, а влітку чи наприкінці літа збільшити наступ та поставити під загрозу окупації лівобережжя України.
"Спостерігаємо, що перед противником стоїть завдання – зайняти Часів Яр у короткі терміни, оскільки бачимо ту силу і масу людського ресурсу, який армія РФ задіює у бік Часового Яру. Це місто рівняє ворожа авіація, тобто використовують ту тактику, яку застосовували щодо Авдіївки. Противник намагається підтягнути резерви з Харківської та Луганської областей. Не скажу, що після Авдіївки для окупантів Часів Яр – ціль №1, але це один з пріоритетних напрямків, які вони намагаються захопити з розрахунку, що у нас є певний брак по снарядах, є певні проблеми по підтримці систем ППО, але на даному етапі якихось значних успіхів або загрози прориву на цьому напрямку немає. Українські війська стримують ворога тими силами та ресурсами, які є наявними сьогодні. Якщо у ворога і відбуваються просування у напрямку Часового Яру, то вони є мінімальними", - резюмував Іван Тимочко.
- 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Натомість українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 670 окупантів.
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