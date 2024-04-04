Ворог планує посилити наступ, у планах - окупувати лівобережжя України: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію на фронті

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Якщо розглядати Часів Яр у тактичному розумінні, то це напрямок, який росіяни намагаються зайняти, аби потім створити плацдарм для наступу в бік Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська. Ворог і діє власне в оперативному плані, поєднуючи свої військові угруповання з Авдіївського напрямку, оскільки у нього головне завдання – повністю зайняти Донецьку область. Також завершити захоплення Луганської області та створити загрози на Харківський район, зокрема у бік Оскільського водосховища", - прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, російські війська сподіваються вибудувати таку лінію фронту, щоб мати можливість наступати, а влітку чи наприкінці літа збільшити наступ та поставити під загрозу окупації лівобережжя України.

"Спостерігаємо, що перед противником стоїть завдання – зайняти Часів Яр у короткі терміни, оскільки бачимо ту силу і масу людського ресурсу, який армія РФ задіює у бік Часового Яру. Це місто рівняє ворожа авіація, тобто використовують ту тактику, яку застосовували щодо Авдіївки. Противник намагається підтягнути резерви з Харківської та Луганської областей. Не скажу, що після Авдіївки для окупантів Часів Яр – ціль №1, але це один з пріоритетних напрямків, які вони намагаються захопити з розрахунку, що у нас є певний брак по снарядах, є певні проблеми по підтримці систем ППО, але на даному етапі якихось значних успіхів або загрози прориву на цьому напрямку немає. Українські війська стримують ворога тими силами та ресурсами, які є наявними сьогодні. Якщо у ворога і відбуваються просування у напрямку Часового Яру, то вони є мінімальними", - резюмував Іван Тимочко.