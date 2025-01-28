Ворог прагне повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ, – боєць ЗСУ Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що загарбники намагаються створити плацдарм на Куп'янському напрямку
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Куп'янському напрямку ситуація доволі складна. Ворог намагається створити плацдарм. І взагалі вони мріють повернути хоча б частину Харківщини, яку було звільнено українськими військами. Наразі погода складна як на Куп'янському напрямку, так і на Донеччині. Техніка працює важко, тому що всюди багнюка", - зауважив Сазонов.
За словами військовослужбовця ЗСУ, працюють ворожі дрони, піхота, а за кількістю піхоти у ворога є перевага.
"Тому важко нашим хлопцям, і має бути якесь рішення, бо саме на Куп'янському напрямку у ворога також більша кількість піхоти, і він має таку ж перевагу на Покровському напрямку. Тобто зараз ситуація важка скрізь, і таким буде 2025 рік. Якщо ми віримо, що переламаємо ситуацію у 2025 році, повернемо ситуацію на нашу користь і почнемо звільнення України, то треба розраховувати на те, що буде важко скрізь", - наголосив Сазонов.
- Російська окупаційна армія поступово розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл на Харківщині, ворог намагається тиснути на Куп'янськ.
- Командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Руслан Піддубний зазначив, що на Куп'янщині ворог намагається вклинитися в бойові порядки ЗСУ, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу.
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