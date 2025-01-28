Ворог прагне повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ, – боєць ЗСУ Сазонов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку ситуація доволі складна. Ворог намагається створити плацдарм. І взагалі вони мріють повернути хоча б частину Харківщини, яку було звільнено українськими військами. Наразі погода складна як на Куп'янському напрямку, так і на Донеччині. Техніка працює важко, тому що всюди багнюка", - зауважив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, працюють ворожі дрони, піхота, а за кількістю піхоти у ворога є перевага.

"Тому важко нашим хлопцям, і має бути якесь рішення, бо саме на Куп'янському напрямку у ворога також більша кількість піхоти, і він має таку ж перевагу на Покровському напрямку. Тобто зараз ситуація важка скрізь, і таким буде 2025 рік. Якщо ми віримо, що переламаємо ситуацію у 2025 році, повернемо ситуацію на нашу користь і почнемо звільнення України, то треба розраховувати на те, що буде важко скрізь", - наголосив Сазонов.