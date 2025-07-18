Ворог уже намагається закріпитися в Дніпропетровській області, - Фріз

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

"Ворог уже намагається закріпитися в Дніпропетровській області, і це серйозний виклик для нашої обороноздатності. Ми бачимо, що відбувається після згортання так званої успішної Курської операції, яка фактично призвела до форсування нашої землі на Сумщини. Йдеться про спроби створення сірої зони як на Сумщині, так і на Харківщині - це також не додає оптимізму, якщо аналізувати ситуацію на лінії бойового зіткнення на цьому напрямку", - наголосила Фріз.

За її словами, проблем дуже багато, і вони пов'язані як із матеріально-технічним забезпеченням Сил оборони, так і з відсутністю належних фортифікацій, які військові могли б використати у разі необхідності зміни лінії бойового зіткнення, зокрема з урахуванням особливостей ландшафту.

"Тому, на жаль, говорити про стабільну ситуацію ми не можемо. І навіть ті 50 днів, які президент Трамп відвів країні-агресорці для переходу до переговорного процесу, ми маємо з вами витримати. Для мене це сьогодні виглядає більшим викликом, ніж те, що відбувалося вчора в парламенті - з перетасовкою старого й нового уряду - чи те, що лише формально відбувається в секторі безпеки на тлі анонсованих змін", - резюмувала Фріз.

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