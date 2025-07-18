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Огляд

Президент Зеленський спробував оновити уряд на тлі російського наступу, а Росія на повну користується 50-денним вікном Трампа. Акценти світових ЗМІ 18 липня

Володимир Федорович
18 липня, 2025 п'ятниця
12:20
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – перестановки в українському уряді, які не приведуть до необхідних змін, а Росія посилює зашморг на полі бою, коли Трамп дає Путіну 50-денне вікно

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 липня.

Лиш декілька міжнародних видань взялися за аналіз перестановки в українському уряді. Зокрема у Politico, покликаючись на вітчизняних експертів, вказують, що перестановки Зеленського серед лояльних до нього осіб на впливових урядових посадах не призведуть до необхідних змін. Ба більше, об'єднання міністерств ризикує паралізувати роботу уряду та перевантажити чиновників, і без того виснажених війною.

Частину матеріалу журналісти присвятили розповіді про нових посадовців та їхні посади, ми ж перейдемо одразу до оцінки від іноземних журналістів. 

Відтак у виданні, знову ж таки, беруть до уваги оцінки "деяких спостерігачів" в Києві", які скептично поставилися до реструктуризації – хоча пройдуть місяці, перш ніж деякі з цих міністерств почнуть повноцінно функціонувати.

"Цей уряд не можна назвати новим. Краще назвати це перестановкою урядових крісел, з незрозумілим для всіх нас результатом. Тому що говорити, що Шмигаль не впорався на посаді прем'єр-міністра, було б неправильно. Або що Юлія Свириденко зможе дати якісь нові вражаючі результати", – зазначила виконавча директорка Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко.

Натомість в Офісі на такі перестановки дивляться більш оптимістично.

новий уряд України, фото: телеграм нардепа Ярослава Железняка

"Річ не у тім, що приходять нові чи не нові люди, а в тому, що приходять люди, які можуть досягти результатів. Нам потрібно, щоб все запрацювало, особливо в оборонній сфері", – цитує видання чиновника, близького до президента.

Пригадуючи час Шмигаля, український уряд витримав пандемію Covid-19 та початкову бліцатаку Росії навесні 2022 року. Він також відновив внутрішнє виробництво зброї, яке зараз забезпечує близько 40% військових потреб країни.

"Але Зеленський хоче більшого, прагнучи досягти 50 відсотків на тлі серйозних занепокоєнь щодо подальшої військової підтримки з боку союзників, таких як США", – наголошують у Politico.

Також там додають, що в останні місяці уряд Зеленського зіткнувся з численними викликами, починаючи від збереження західної підтримки та іноземного фінансування, які мають вирішальне значення для виживання країни, і закінчуючи налагодженням складних відносин президента з американським лідером Дональдом Трампом після їх сумнозвісного конфлікту в Овальному кабінеті 28 лютого. Україні також доводиться вести мирні переговори з Росією, на яких наполягає Вашингтон, реформувати країну, відроджувати енергетичну систему і виробництво зброї, і все це в той час, як Росія обстрілює її ракетними ударами і атаками з безпілотників і просувається вперед на східному полі бою. 

Росія користується 50-денним вікном Трампа

У матеріалі CNN журналісти припускають, що 50-денна пауза президента США Дональда Трампа перед можливими вторинними санкціями проти Росії дає Кремлю вікно для того, щоб скористатися поступовими успіхами останніх тижнів. На думку аналітиків, такі дії все більше ставлять під загрозу ключові українські опорні пункти на сході країни.

"Вважається, що Росія за кілька днів або тижнів перейде до посиленого літнього наступу, можливо, використовуючи 160 000 військовослужбовців, які, за словами українських офіційних осіб, накопичуються біля лінії фронту", – вказують у матеріалі. 

ЗСУ

ЗСУ, фото: GeneralStaff.ua

 

Мовиться про останні два тижні, коли Росія, на думку авторів, також зробила невеликі, але життєво важливі кроки вперед, що дозволило її військам зайняти кращі позиції для відсікання українських військ у трьох ключових містах на східній лінії фронту – Покровську, Костянтинівці та Куп'янську.

Також у CNN покликаються на слова аналітиків, що нові часові рамки сприяють досягненню цілей російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема Кейр Джайлз з Chatham House написав у вівторок, що це також дає Москві простір на дипломатичній арені. 

"Крайній термін у 50 днів дає Росії достатньо часу, щоб розробити свій власний альтернативний план і знову перехитрити Вашингтон за допомогою дипломатичного маневру, на який Трамп, можливо, охоче погодиться... Останнє продовження Трампом своїх умовних термінів для Путіна продовжує страждання України на такий же довільний період", – наголосив Джайлз. 

Поступове просування Москви навколо цих трьох міст далося їй значною ціною. Але мапа лінії фронту, складена українською моніторинговою службою DeepState, і звіти з регіону свідчать про просування російських військ у спробі обійти всі три населені пункти з флангу. Ба більше, у виданні вказують, що за останні 72 години російські війська наблизилися до Родинського, ключового населеного пункту на північний схід від Покровська, головного українського військового вузла, який Москва вже кілька місяців тримає в облозі.

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Володимир Зеленський
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Війна з Росією
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