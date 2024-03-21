Ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди, - Гуменюк про масовану атаку РФ 

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми передбачали і попереджали про цю атаку. Центром зосередження зусиль ворога була столиця України, але загрози були і для інших регіонів. Ракети маневрували складно, всі це відстежували і могли переконатися, що ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди", - зазначила вона.

Сьогодні противник намагається збирати інформацію максимально потужно, компенсуючи відсутність у повітрі А-50. Гуменюк розповіла про активність РФ в акваторії Чорного моря.

"Спостерігається регулярна активність ворожих безпілотників-розвідників в акваторії Чорно моря. Позаминулої і минулої доби було збиття. Вчора, наприкінці дня ворог намагався заходити на Одещину, з акваторії Чорного моря, збираючи максимум інформації. Два SuperCam було знищено Силами ППО. Це свідчило якраз про підготовку до масованого ракетного обстрілу, який ворог застосував вночі", - сказала вона.

За словами полковника, така тактика РФ буде застосовуватись надалі.

"Ми це бачимо і по маневрі артилерійських обстрілів. Коли заважає погода і немає чіткого аеронаведення, ворог застосовує "килимові" способи обстрілу, які він використав минулої доби по Херсонщині. Фактично вся смуга населених пунктів, вздовж урізу води, була під артилерійським обстрілом. На жаль, є постраждалі. Також ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Цілодобово відбуваються обстріли із застосуванням безпілотних літальних апаратів", - додала вона.