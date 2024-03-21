Ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди, - Гуменюк про масовану атаку РФ
Коментуючи масовану ракетну атаку на Україну, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк повідомила, що така тактика РФ буде застосовуватись надалі
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми передбачали і попереджали про цю атаку. Центром зосередження зусиль ворога була столиця України, але загрози були і для інших регіонів. Ракети маневрували складно, всі це відстежували і могли переконатися, що ворог вишукував дієву тактику, щоб завдати максимальної шкоди", - зазначила вона.
Сьогодні противник намагається збирати інформацію максимально потужно, компенсуючи відсутність у повітрі А-50. Гуменюк розповіла про активність РФ в акваторії Чорного моря.
"Спостерігається регулярна активність ворожих безпілотників-розвідників в акваторії Чорно моря. Позаминулої і минулої доби було збиття. Вчора, наприкінці дня ворог намагався заходити на Одещину, з акваторії Чорного моря, збираючи максимум інформації. Два SuperCam було знищено Силами ППО. Це свідчило якраз про підготовку до масованого ракетного обстрілу, який ворог застосував вночі", - сказала вона.
За словами полковника, така тактика РФ буде застосовуватись надалі.
"Ми це бачимо і по маневрі артилерійських обстрілів. Коли заважає погода і немає чіткого аеронаведення, ворог застосовує "килимові" способи обстрілу, які він використав минулої доби по Херсонщині. Фактично вся смуга населених пунктів, вздовж урізу води, була під артилерійським обстрілом. На жаль, є постраждалі. Також ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Цілодобово відбуваються обстріли із застосуванням безпілотних літальних апаратів", - додала вона.
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Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
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