Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира Маковський
На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми. Російські війська активно накопичують сили та застосовують тактику малих груп. Попри надзвичайно напружену ситуацію, Сили оборони стримують просування ворога
Про це в ефірі Еспресо сказав заступник командира зведеного артилерійського дивізіону бригади "Буревій" Національної гвардії України Ігор Маковський.
"Якщо характеризувати весь Куп'янський напрямок, то ситуація там дуже напружена. Ворог розглядає цей напрям як один із пріоритетних і стягує всі свої сили та засоби, аби досягти мети, тобто увійти на цю територію і, відповідно, її захопити", - зазначив Маковський.
За його словами, окупанти застосовують різні тактики, намагаючись діяти малими групами, щоб акумулювати сили в певних точках, а звідти вже просуватися далі та проривати позиції захисників.
"Ворожі штурми відбуваються щодня. Залежно від ділянок, які утримують різні бригади, інтенсивність бойових дій змінюється: іноді атаки є більш масованими, іноді менш активними, але повної тиші не буває.
Сили оборони роблять усе можливе, щоб запобігти просуванню ворога. І наразі можна сказати, що їм це вдається. Втім, ситуація залишається дуже напруженою", - наголосив Маковський.
- Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко зазначив, що Сили оборони пошкодили та затопили підземну трубу в районі Куп'янська, якою пересувалися російські війська. Наразі рух противника цією трубою не фіксується.
- Біла Церква
