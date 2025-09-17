Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира Маковський

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник командира зведеного артилерійського дивізіону бригади "Буревій" Національної гвардії України Ігор Маковський.

"Якщо характеризувати весь Куп'янський напрямок, то ситуація там дуже напружена. Ворог розглядає цей напрям як один із пріоритетних і стягує всі свої сили та засоби, аби досягти мети, тобто увійти на цю територію і, відповідно, її захопити", - зазначив Маковський.

За його словами, окупанти застосовують різні тактики, намагаючись діяти малими групами, щоб акумулювати сили в певних точках, а звідти вже просуватися далі та проривати позиції захисників.

"Ворожі штурми відбуваються щодня. Залежно від ділянок, які утримують різні бригади, інтенсивність бойових дій змінюється: іноді атаки є більш масованими, іноді менш активними, але повної тиші не буває.

Сили оборони роблять усе можливе, щоб запобігти просуванню ворога. І наразі можна сказати, що їм це вдається. Втім, ситуація залишається дуже напруженою", - наголосив Маковський.