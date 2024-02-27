"Ворог замислився": Ігнат розповів, що після збиття другого А-50 подібних літаків не спостерігають кілька днів

Про це він повідомив у етері телемарафону 27 лютого.

"Вже 3 доби нема, він фактично кожен день літав у супроводі Іл-22. Зараз вже третю добу не спостерігається", - сказав Ігнат.

Також він розповів, як обмежилася розвідка росіян без цього літака.

"А-50 - це літак, який здійснює радіолокаційну розвідку території України доти, доки він може дотягнутися своїм радаром. Для А-50, це Іл-76, літак з радаром зверху, який, власне, проводить цю розвідку, тобто сканує територію на глибину до 600 км, відповідно йому треба знаходитись в повітрі високо, щоб радар діставав на таку відстань", - повідомив речник.

Розвідку було відкинуто після збиття першого А-50, тож тепер - ще далі.

"Уже після першого збиття ДРЛВ А-50 було відтіснено роботу другого на більший напрямок, тобто він відтіснився подалі, але і там діставав, то тепер ще подалі, відповідно, це зменшує можливості цього радара дивитися далі і надавати ворогу вкрай цінну інформацію про повітряну обстановку в Україні", - пояснив Ігнат.