"Ворог замислився": Ігнат розповів, що після збиття другого А-50 подібних літаків не спостерігають кілька днів
Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що після збиття другого російського літака далекого радіолокаційного стеження А-50 подібних літаків не спостерігають вже кілька днів
Про це він повідомив у етері телемарафону 27 лютого.
"Вже 3 доби нема, він фактично кожен день літав у супроводі Іл-22. Зараз вже третю добу не спостерігається", - сказав Ігнат.
Також він розповів, як обмежилася розвідка росіян без цього літака.
"А-50 - це літак, який здійснює радіолокаційну розвідку території України доти, доки він може дотягнутися своїм радаром. Для А-50, це Іл-76, літак з радаром зверху, який, власне, проводить цю розвідку, тобто сканує територію на глибину до 600 км, відповідно йому треба знаходитись в повітрі високо, щоб радар діставав на таку відстань", - повідомив речник.
Розвідку було відкинуто після збиття першого А-50, тож тепер - ще далі.
"Уже після першого збиття ДРЛВ А-50 було відтіснено роботу другого на більший напрямок, тобто він відтіснився подалі, але і там діставав, то тепер ще подалі, відповідно, це зменшує можливості цього радара дивитися далі і надавати ворогу вкрай цінну інформацію про повітряну обстановку в Україні", - пояснив Ігнат.
- Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.
- 24 лютого українська розвідка підтвердила, що весь екіпаж збитого 23 лютого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 загинув.
- 27 лютого повідомлялось, що британська розвідка вважає, що знищення другого російського літака далекого радіолокаційного стеження А-50У демонструє, що Росія нездатна захистити свої повітряні засоби.
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