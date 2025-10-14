Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"

Про це в ефірі Еспресо сказав майор, заступник командира 4-го батальйону

"Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко.

"Наша бригада виконує завдання на Покровському напрямку, в його північній частині. Це одна з найгарячіших ділянок усього східного фронту. Ситуація не змінюється, оскільки ворог продовжує використовувати як техніку, так і дрібні піхотні групи, здійснюючи конвеєрні атаки. Вони намагаються просуватися та атакувати знову і знову", - наголосив Назаренко.

За словами заступника командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ, для ворога більшість цих спроб закінчуються невдало - ці групи виявляються, і по них завдаються удари.

"Більшість таких одноразових груп знищується ще на підходах до умовної лінії оборони на передньому краї", - додав Назаренко.