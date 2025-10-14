Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"
На півночі Покровського напрямку російські війська активно застосовують тактику конвеєрних атак - на штурм висуваються малі піхотні групи, які намагаються прорвати українську оборону
Про це в ефірі Еспресо сказав майор, заступник командира 4-го батальйону
"Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко.
"Наша бригада виконує завдання на Покровському напрямку, в його північній частині. Це одна з найгарячіших ділянок усього східного фронту. Ситуація не змінюється, оскільки ворог продовжує використовувати як техніку, так і дрібні піхотні групи, здійснюючи конвеєрні атаки. Вони намагаються просуватися та атакувати знову і знову", - наголосив Назаренко.
За словами заступника командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ, для ворога більшість цих спроб закінчуються невдало - ці групи виявляються, і по них завдаються удари.
"Більшість таких одноразових груп знищується ще на підходах до умовної лінії оборони на передньому краї", - додав Назаренко.
- Протягом доби понеділка, 13 жовтня, на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 65 ворожих атак на Покровському напрямку.
