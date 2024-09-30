Ворог застосовує вогнеметну систему ТОС-1А та КАБи: в ОТУ "Харків" розповіли про ситуацію на звільненому заводі у Вовчанську
Росіяни намагаються застосовувати спектр озброєння для атак по Вовчанському агрегатному заводі, який підрозділи ГУР повністю звільнили 24 вересня
Про це розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в етері телемарафону.
Він зазначив, що на Харківському напрямку ситуація залишається складною, РФ продовжує штурмові дії, а найгарячіше зараз у Вовчанську.
За його словами, Вовчанський агрегатний завод є головною ціллю окупантів після його звільнення й зачистки підрозділами ГУР.
"Ворог якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар - втрата цього об'єкта", - сказав Саранцев.
Речник наголосив, що зараз росіяни намагаються застосувати по заводу "максимальний спектр свого озброєння".
"Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою – знищувати те, що йому не дісталося", - підкреслив він.
- Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.
- 27 вересня у ГУР розповіли, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника й дає змогу створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська.
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