Ворог застосовує вогнеметну систему ТОС-1А та КАБи: в ОТУ "Харків" розповіли про ситуацію на звільненому заводі у Вовчанську

Про це розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в етері телемарафону.

Він зазначив, що на Харківському напрямку ситуація залишається складною, РФ продовжує штурмові дії, а найгарячіше зараз у Вовчанську.

За його словами, Вовчанський агрегатний завод є головною ціллю окупантів після його звільнення й зачистки підрозділами ГУР.

"Ворог якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар - втрата цього об'єкта", - сказав Саранцев.

Речник наголосив, що зараз росіяни намагаються застосувати по заводу "максимальний спектр свого озброєння".

"Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою – знищувати те, що йому не дісталося", - підкреслив він.