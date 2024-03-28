Ворог застосовує все - КАБи, отруйні скиди гранат, фосфор: офіцер "Легіону Свободи" Воронов про Новопавлівський напрямок

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я щодня спілкуюся зі своїми побратимами, які перебувають по всій лінії зіткнення, і хочу сказати, що легких відтинків на фронті сьогодні немає ніде. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, дійсно, найбільша кількість активних дій ворога якраз на нашій ділянці, це Новопавлівський напрямок. Традиційно вже залишається дуже гарячою Первомайська громада, також противник намагається наступати з Мар'їнки, розвивати свій плацдарм зокрема в бік Курахового через селище Георгіївка. З півдня загарбники намагаються атакувати Красногорівку. Так само є стратегічно важливим селище Невельське для оточення Первомайського", - зауважив офіцер "Легіону Свободи".

Військовослужбовець додав, що ті населені пункти або ті відтинки фронту, які він не назвав, так само постійно обстрілюються ворогом. Українські захисники також проводять певні контратакувальні дії, працюють по противнику та ворожих підступах.

"Ворог обрав тактику роботи двійками, тобто розбігаються по дві людини й фактично намагаються прослизнути повз наші позиції. Інколи їм вдається навіть добігати до наших хлопців, але їх зустрічає шквальний вогонь. Так само вони наступають і з бронетехнікою. Традиційно вранці на кількох напрямках фронту виїжджають три ворожі БМП, дві зазвичай підбиваються, а третя тікає геть. Дуже широко противником використовуються КАБи по всій лінії зіткнення, цим засобом вони намагаються стирати мирні українські села та міста. Крім того, дуже багато і ворожих FPV-дронів. На нашому відтинку загарбник застосував і КАБи, і отруйні скиди різних гранат, і фосфор, тобто все, що є у нього в наявності", - резюмував Сергій Воронов.