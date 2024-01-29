Ворог значно активізувався в районі Первомайського і готує нові штурми під Авдіївкою, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що російські окупаційні війська значно посилити наступальні дії в районі Первомайського з застосуванням великої кількості БПЛА
Про це він розповів в етері Еспресо
"Останні дві доби ворог посилив концентрацію своїх атак в районі Первомайського. Окупанти частіше використовують свою техніку, підвозячи до лінії фронту особовий склад. Також дуже активізувались окупанти у використанні безпілотників, особливо вночі. Тобто, ворог робить дуже велику кількість скидів на наші позиції й також використовують дрони-камікадзе", - розповів Цехоцький.
Офіцер наголосив, що окупанти продовжують накопичувати сили та засоби для активних штурмових дій
"Утім, істотно ситуація щодо їхніх атак не змінилась. Ворог намагається пробити оборону наших підрозділів по всій лінії фронту навколо Авдіївки. Також ми спостерігаємо накопичення сил та засобів, що свідчить про плани окупантів посилити штурмові та наступальні дії на Авдіївському напрямку. Сьогодні ґрунт вже дозволяє використовувати важку бронетехніку й тому, цілком ймовірно, окупанти наважаться розпочати активну штурмову фазу бойових дій", - зазначив він.
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