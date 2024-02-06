Ворог зосередив понад 27 тис. військових на території Брянської, Курської та Білгородської областей, - полковник ЗСУ Селезньов
Полковник Збройних Сил України, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що росіяни зосередили у прикордонних з Україною Брянській, Курській та Білгородській областях 26-27 тис. військовослужбовців
Про це він розповів у етері Еспресо
"Якщо ми говоримо про кількісний склад ворожих військ, які діють на території Брянської, Курської та Білгородської областей, то сумарно там росіяни зосередили понад 27 тис. військових. Це не є визначальним компонентом, який докорінно може змінити ситуацію на полі бою. Втім, там є кілька підрозділів ССО РФ, дотичних до диверсійно-розвідувальних дій на території наших областей", - розповів Селезньов.
Полковник ЗСУ зауважив, що українська армія продовжує формувати оборонні фортифікації на кордоні з РФ
"Зараз дуже важливо дослухатись до керівників ВЦА. Особливо це важливо жителям Сумщини. Своєю чергою українські війська продовжують працювати над інженерно-фортифікаційними спорудами на кордоні з РФ. Ми знаємо, що протяжність цієї лінії повинна складати понад 1000 км", - додав він.
- 4 лютого Forbes писало, що російська армія, ймовірно, підготувала щонайменше 500 танків для можливих наступальних дій у Харківській області. Окупанти намагатимуться захопити Куп'янськ до березня 2024 року. Україна відреагувала.
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