Ворога зупинено, ЗСУ частково відновили позиції: Лишенко про Запорізький напрямок

Про це в ефірі Еспресо сказав волонтер, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Насправді ворог просунувся незначно. Він пройшов лише через залишки села Кам'янське, яке й так не було великим. Частково зайшов у село Плавні, що розташоване поруч, і фактично є дачним масивом. Але там був зупинений, а Сили оборони частково відновили позиції. ЗСУ продовжують утримувати певну частину села", - зазначив Лишенко.

За словами депутата, після того, як лінія фронту на Запорізькому напрямку понад три роки залишалася сталою, будь-яке просування ворога є чутливим і викликає занепокоєння серед мешканців Запоріжжя.

"Тобто ворогу вдалося зайняти частину села й просунутися на кілька сотень метрів, можливо - до кілометра", - додав Лишенко.