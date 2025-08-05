Ворога зупинено, ЗСУ частково відновили позиції: Лишенко про Запорізький напрямок
На Запорізькому напрямку російські війська здійснили незначне просування, проте були зупинені. Українські Сили оборони частково відновили втрачені позиції
Про це в ефірі Еспресо сказав волонтер, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
"Насправді ворог просунувся незначно. Він пройшов лише через залишки села Кам'янське, яке й так не було великим. Частково зайшов у село Плавні, що розташоване поруч, і фактично є дачним масивом. Але там був зупинений, а Сили оборони частково відновили позиції. ЗСУ продовжують утримувати певну частину села", - зазначив Лишенко.
За словами депутата, після того, як лінія фронту на Запорізькому напрямку понад три роки залишалася сталою, будь-яке просування ворога є чутливим і викликає занепокоєння серед мешканців Запоріжжя.
"Тобто ворогу вдалося зайняти частину села й просунутися на кілька сотень метрів, можливо - до кілометра", - додав Лишенко.
- Сили оборони 2 серпня завдали високоточного удару по російських військових об’єктах в тимчасово окупованій частині Запорізької області та знищили зенітний ракетний комплекс С-300.
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