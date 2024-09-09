"Вороги втрачають човни цілими складами": ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Про це повідомив речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телеканалу "Еспресо".

"День у день противник втрачає чимало озброєння та військової техніки. За вчора в усій нашій операційній зоні ворог втратив 79 осіб — вбитими, пораненими та двома полоненими, 22 одиниці озброєння і військової техніки. Серед них, якщо говорити про специфіку місцевості на Херсонщині, на лівобережжі Дніпра, противник втратив п’ять човнів. Що цікаво, одне з уражень, які завдають наші артилеристи та ударні безпілотники, припало на склад зберігання плавзасобів. Тобто окупанти втрачають човни вже не поодинці, а цілими складами", - зазначив він.

За попередні три дні на Придніпровський напрямок припали 30 штурмових дій противника по позиціях ЗСУ, сказав Лиховій.

"Підвищення активності росіян припадає не тільки на один із плацдармів, північніше від Кринок, а й на різні місцевості на лівому березі Дніпра, де є наші військові. Там тривають бойові зіткнення. При цьому ворог успіху не має. Продовжується оборонна операція і наші позиції там утримуються. В середині липня наші підрозділи вийшли із села Кринки, де був найбільший плацдарм на лівому березі Дніпра, і перемістилися на інші визначені позиції, трохи північніше, трохи західніше Кринок. Але це також Лівобережжя Дніпра. Зараз інтенсивність штурмових дій з боку ворога в операційній зоні ОУВ "Таврія" зростає саме завдяки "підвищенню" російської активності на лівобережжі Дніпра, саме на Придніпровському напрямку. Там російські війська найбільше тиснуть на наші позиції та влаштовують найбільше штурмів", - додав він.

9 вересня партизанський рух "Атеш" повідомив, що РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі.