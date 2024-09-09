Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Вороги втрачають човни цілими складами": ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівому березі Херсонщини
Ексклюзив

"Вороги втрачають човни цілими складами": ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Тетяна Нижник
9 вересня, 2024 понедiлок
16:25
Війна з Росією ЗСУ

Спостерігається різке підвищення активності росіян на лівому березі Херсонщини. Проте українські військові завдають ворогу суттєвих втрат

Зміст

Про це повідомив речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телеканалу "Еспресо".

"День у день противник втрачає чимало озброєння та військової техніки. За вчора в усій нашій операційній зоні ворог втратив 79 осіб — вбитими, пораненими та двома полоненими, 22 одиниці озброєння і військової техніки. Серед них, якщо говорити про специфіку місцевості на Херсонщині, на лівобережжі Дніпра, противник втратив п’ять човнів. Що цікаво, одне з уражень, які завдають наші артилеристи та ударні безпілотники, припало на склад зберігання плавзасобів. Тобто окупанти втрачають човни вже не поодинці, а цілими складами", - зазначив він.

За попередні три дні на Придніпровський напрямок припали 30 штурмових дій противника по позиціях ЗСУ, сказав Лиховій.

"Підвищення активності росіян припадає не тільки на один із плацдармів, північніше від Кринок, а й на різні місцевості на лівому березі Дніпра, де є наші військові. Там тривають бойові зіткнення. При цьому ворог успіху не має. Продовжується оборонна операція і наші позиції там утримуються. В середині липня наші підрозділи вийшли із села Кринки, де був найбільший плацдарм на лівому березі Дніпра, і перемістилися на інші визначені позиції, трохи північніше, трохи західніше Кринок. Але це також Лівобережжя Дніпра. Зараз інтенсивність штурмових дій з боку ворога в операційній зоні ОУВ "Таврія" зростає саме завдяки "підвищенню" російської активності на лівобережжі Дніпра, саме на Придніпровському напрямку. Там російські війська найбільше тиснуть на наші позиції та влаштовують найбільше штурмів", - додав він.

9 вересня партизанський рух "Атеш" повідомив, що РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Вибух на АТП у Києві 8 вересня
Автор Світлана Кравченко
8 вересня, 2024 неділя
У Києві стався вибух в АТП: будівля була не газифікованою
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Автор Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.87
    Купівля 40.87
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
16:48
на фото пожежа у національному природному парку "Святі гори"
Рятувальники загасили масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині: пошкоджено майже пів сотні будинків
16:45
Сергій Лавров
"Ключова проблема мирних ініціатив": Лавров згадав про "права російськомовного населення" України
16:40
ВЛК_військовий квиток
Очільнику Бучанського ТЦК оголосили нову підозру в організації схем для ухилення від мобілізації
16:39
Віктор Орбан
ЗМІ: Орбан готується у вересні "ефектно" представити свою "миротворчу місію" щодо України
16:31
Херсон
РФ атакувала з дрона лікарню в Херсоні: поранено медсестру
16:26
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина вперше за 13 років візьме участь у зустрічі міністрів Ліги арабських держав, - Reuters
16:15
Роберт Фіцо
Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ
16:14
національний кешбек
За тиждень роботи Національного кешбеку до програми долучились 800 тис. українців, - Свириденко
16:06
OPINION
Дебати Трамп — Гарріс: напередодні
16:05
Оновлено
Обстріл Дергачів 8 вересня: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до 13
15:58
Швеція
Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на близько €400 млн
15:51
Євросоюз
ЄС отримав повідомлення від союзників про поставку Росії балістичних ракет з Ірану
15:51
"Крижаний полон": станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду
15:28
POS-термінал
НБУ посилив обмеження на розрахунки українськими картками за кордоном
15:25
російські окупанти
РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі, - "Атеш"
15:25
Аналог гранати РГД-5
Аналоги Ф-1 і РГД-5: Україна кодифікувала нові гранати власного виробництва
15:11
НБУ
Нацбанк спростував інформацію про нібито встановлення лімітів за рахунками клієнтів
15:01
Одруження через скайп
У Дії запрацювала послуга "Шлюб онлайн"
14:58
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ не рекомендує перезапускати жоден реактор на ЗАЕС, доки триває війна, - Гроссі
14:40
окупаційний символ Z
У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах
14:36
Літак Ан-2 розбився у Росії
У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
новини Хмельницького
У Хорватії сталася ДТП за участю автобуса з мігрантами: постраждали 14 людей
14:15
Китай та росія
РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил
14:07
наслідки удару України по авіабазі "Маринівка"
Британська розвідка показала супутникові знімки наслідків удару України по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області РФ
14:01
Всеволод Князєв
ВАКС продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на ексголову Верховного Суду Князєва
14:00
Китай
У МЗС Китаю заявили, що підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила представника до РФ для обговорення війни в Україні
14:00
OPINION
Навздогін Паралімпіаді: у Парижі виступала команда на три літери
13:47
НАТО
У НАТО заявили, що не знають, чи навмисно російський безпілотник впав у Латвії
13:44
Дитяче Євробачення – 2024 оголосило фіналістів нацвідбору
13:37
Литва прапор
Литва готує національний план масової евакуації. Його розроблять до початку жовтня
13:30
тайфун
У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених
13:19
На Полтавщині затримали підпалювача обʼєктів Укрзалізниці
13:05
Пресреліз
Театр Заньковецької у Львові - фото фасаду
“Еспресо” і Театр імені Марії Заньковецької у Львові започаткували партнерство
13:03
Telegram
Опитування КМІС: 9% респондентів підтримують повну заборону Telegram, а 54% - за певні обмеження й контроль
13:02
F-16 Данія
"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16
13:02
електроенергія
​​Рівень споживання зріс, проте вимкнень світла не заплановано: ситуація в енергосистемі 9 вересня
12:38
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, - NYT
12:11
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
12:01
OPINION
У підручнику Україна без Криму. Міністерство освіти і науки, ви сказилися?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV