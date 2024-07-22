Ворогу критично важливо не допустити використання траси Покровськ - Костянтинівка Силами оборони України, - військовий експерт Жмайло

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни продовжують тиснути, в них дещо знизився темп наступальних дій. Про це свідчить факт менших втрат, тому що вони менше кидають особовий склад у бій. Але натиск залишається найсильнішим. Покровський напрямок є найгарячішим. Понад третину своїх основних зусиль росіяни сконцентрували саме на цьому напрямку. Ворогу критично важливо, він уже частково накриває вогнем трасу Покровськ - Костянтинівка, не допустити використання цієї важливої артерії Силами оборони України, намагаючись її перекрити", - зауважив Жмайло.

За словами військового експерта, на Покровському напрямку також посилені підрозділи Сил оборони України.

"Зокрема, на сході працював головнокомандувач Олександр Сирський, щоб оперативно прийняти всі необхідні рішення. Наразі просування росіян до траси частково локалізовано. Росіянам на Покровському напрямку критично важливо досягти хоч якогось успіху. Якщо вони не можуть наскоком взяти великий населений пункт, то хоча б перерізання наших логістичних трас потрібно для їхньої пропаганди, щоб виставити це за величезну перемогу", - додав Жмайло.

Протягом минулої доби, 21 липня, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 39 наступальних і штурмових дій.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що 2024 рік не пов'язаний з масштабними наступальними діями ЗСУ.

















