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Вражений тим, як суспільство в Україні впоралося зі зміною військового керівництва, - Курт Волкер

24 лютого, 2024 субота
03:51
Війна з Росією США Курт Волкер ЗСУ Валерій Залужний Олександр Сирський

Курт Волкер вражений тим, як суспільство в Україні впоралося зі зміною військового керівництва – це багато говорить про стійкість і демократичний дух народу

Про це в ексклюзивному коментарі для Еспресо TV розповів колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Журналістка хотіла з'ясувати інформацію анонімних джерел про те, що стосунки між ексголовнокомандувачем Валерієм Залужним та американським військовим керівництвом були "натягнутими". І те, чи узгоджував президент України Володимир Зеленський рішення про зміну головнокомандувача із керівництвом США.

Волкер уникнув прямої відповіді, але відзначив те, як українське суспільство "здорово" відреагувало на зміну військового керівництва:

"Вони обидва видатні генерали, вони зробили велику роботу. І я знаю, що армія США, (і я знаю це безпосередньо), дуже рада працювати з ними обома. Я впевнений, що президент Зеленський весь час спілкується з адміністрацією США. І ще я справді вражений тим, як суспільство впоралося з переходом військового керівництва від одного успішного генерала до іншого, без якоїсь великої драми. Це багато говорить про стійкість і демократичний дух українців".

Курт Волкер – американський дипломат, постійний представник США в НАТО (2008-2009), спеціальний представник Держдепу США з питань України (2017-2019).

Теги:
Володимир Зеленський
Курт Волкер
Валерій Залужний
Олександр Сирський
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