Все могло закінчитись півтора року тому: Путін вкотре звинуватив Україну у зриві мирних домовленостей

Про це повідомляє РІА Новости.

"Відмовившись від переговорів, а вони відмовилось від переговорів! Але нагадаю, в Стамбулі про все домовились, кажу це вам, головам муніципальної влади, всі громадяни повинні це знати, адже ви напряму з людьми працюєте. Ми ж домовились про все. Щобільше, керівник переговорної групи зі сторони України поставив навіть під цим свій підпис. Підпис стоїть, в нас документ он лежить. Нам тільки говорили: треба знак якийсь подати, що Росія дійсно має намір піти на розв'язання цих питань мирним шляхом, треба війська відвести від Києва, відвели. Через день вони викинули на смітник всі домовленості", - розповів президент РФ.

Далі Путін почав скаржитись на те, що начебто колишній прем’єр-міністр Великої Британії відмовив Україну від домовленостей з Росією. "Ну, придурки, ні?! І прямо говорить: якби ми пішли на це, вже все давно б закінчилось півтора року назад", - образився Путін.

Путін також назвав "формулу миру" "продовженням реалізації декрету президента України про заборону вести переговори з Росією". "Ось що це таке. Це заборонні вимоги для переговорного процесу", - вважає президент країни-агресора.