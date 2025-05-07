Всі спроби ворога переправитись на західний берег річки Оскіл контролюються Силами оборони, - речник 48-ї ОАБр Петренко

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Сьогодні ми можемо говорити про ускладнену логістику саме для росіян. Оскільки, це саме їм потрібно переправляти техніку й особовий склад через річку Оскіл. Зокрема, на західний берег річки. Їм доводиться навіть переправляти їхні малі піхотні групи. Ці спроби окупантів переправити техніку й особовий склад через Оскіл повністю контролюються Силами оборони України. Втім, навіть якщо їм і вдаються поодинокі переправи піхотних груп, то досягти величезних змін в цій ділянці їм не вдасться", - розповів Петренко.

Військовослужбовець наголосив, що без значної кількості техніки росіянам не вдасться розширити плацдарм навколо річки Оскіл. Сьогодні такого накопичення техніки, за його словами, не спостерігається

"Росіяни дійсно намагаються розширити плацдарм навколо річки Оскіл. Мета - відтиснути Сили оборони України й зменшити можливості наших підрозділів провести контрудари. Однак, ще раз наголошую, що без великої кількості техніки такі плани вороги будуть нереалізовані", - підсумував він.