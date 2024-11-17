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Війна з Росією: хроніка
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Втрати армії РФ на війні з Україною перевищили 720 тис. військових

Світлана Кравченко
17 листопада, 2024 неділя
07:56
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті українські захисники ліквідували ще понад 1600 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки

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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:
 
  • особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,
  • танків ‒ 9350 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20 556 (+36) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 321 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3653 (+2) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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