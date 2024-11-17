Росіяни зранку атакують Україну ракетами і дронами: у низці регіонів лунали вибухи, у Києві є постраждалі, у Миколаєві - загиблі
Втрати армії РФ на війні з Україною перевищили 720 тис. військових
Протягом минулої доби на фронті українські захисники ліквідували ще понад 1600 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,
- танків ‒ 9350 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,
- артилерійських систем – 20 556 (+36) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 321 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3653 (+2) од.
Дані уточнюються.
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