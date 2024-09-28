Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією: у чому причина
Втрати армії РФ в Україні сягнули 650 тис. військових від початку повномасштабної війни
Протягом минулої доби на фронті Сил оборони України ліквідували 1470 російських окупантів. Загальні втрати в особовому складі армії РФ вже перевищили 650 тисяч
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 650 640 (+1470) осіб,
- танків ‒ 8860 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 438 (+42) од,
- артилерійських систем – 18 733 (+55) од,
- РСЗВ – 1203 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 093 (+62),
- крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 3291 (+99) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+20°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.78Продаж 46.44
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
28 вересня
09:01
Оновлено
Росіяни вночі і зранку атакували Україну: ракетами обстріляли Одещину, дронами Київщину і Суми - там є постраждалі
08:15
Огляд
Куди дивитися, як вижити і кого ловив Нобелівський комітет - 5 книг про зміну способу мислення
01:54
Оновлено
Вилучили пістолет і виявили зв'язок із ОП: у Києві п'яний чиновник НБУ за кермом Lexus конфліктував із військовим
00:34
Президент Фінляндії відповів, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення в НАТО до кінця року
2024, п'ятниця
27 вересня
23:42
"Спецслужби погодили кандидатуру Буданова на пост президента України": роспропаганда вигадала новий фейк
22:38
Оновлено
Прем'єр Грузії Кобахідзе прокоментував використання світлин зруйнованих міст України в передвиборчій рекламі
22:35
Ексклюзив
З нагоди Дня міста Маріуполь у Києво-Печерській Лаврі відкрили виставку "Хрест і надія: священна спадщина греків Маріуполя"
22:26
Ексклюзив
"Феміда не відчуває того, що ми знаходимося на духовній війні": гендиректор Лаври розповів, що ситуація з судами УПЦ МП докорінно не змінилась
21:58
Ексклюзив
Трамп може здати Україну, а натомість розповідати, що врятував світ від ядерної війни, - журналіст Яніцький
21:28
Ексклюзив
РФ повторює маневри армії СРСР 1943 року у Покровську та Кураховому, - генерал Кривонос
20:48
Оновлено
Китай заявив про намір створити платформу "політичного врегулювання" війни в Україні "Друзі миру": у ній візьме участь Угорщина
20:32
Оновлено
Зеленський під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку представив йому План перемоги та запросив відвідати Україну
20:05
У Молдові облили фарбою будівлю уряду та міністерства праці: підозрювані кажуть, що їх найняла РФ