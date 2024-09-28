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Втрати армії РФ в Україні сягнули 650 тис. військових від початку повномасштабної війни

Світлана Кравченко
28 вересня, 2024 субота
08:10
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті Сил оборони України ліквідували 1470 російських окупантів. Загальні втрати в особовому складі армії РФ вже перевищили 650 тисяч

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 650 640 (+1470) осіб,
  • танків ‒ 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 438 (+42) од,
  • артилерійських систем – 18 733 (+55) од,
  • РСЗВ – 1203 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 093 (+62),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3291 (+99) од.

Дані уточнюються.

Теги:
військові
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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