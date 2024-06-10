Вже втратив ту інтенсивність, яка була місяць тому: Згурець про Харківський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація більш-менш прогнозована і її можна оцінювати так, що місяць російського наступу на Харківському напрямку не мав того успіху, на який розраховував ворог. Пам'ятаємо, що наступальні дії противника почалися 10 травня, він намагався діяти на двох напрямках з метою розширення території, аби наблизитися до Харкова, і головний задум у росіян був, як на мене, - зайти в тил нашим військам, які діють на Куп'янському напрямку. Всі ці зусилля загарбників мали обмежений результат. Знаємо, що зараз утримується дві ділянки – у напрямку Липців і в районі Вовчанська, де ЗСУ проводять контратакуючі дії", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, з обох сторін відбулося перекидання резервів на Харківський напрямок.

"Цей напрямок вже втратив ту інтенсивність, яка була місяць тому. Навіть, якщо ми подивимося на кількість бойових зіткнень, то вчора, 9 червня, відбулося 4-5 зіткнень на цих ділянках, у той час на Покровському напрямку залишається 20-30. Щодо можливості росіян оновлювати наступальні дії на Харківському напрямку, то противник буде вимушений діяти та створювати загрози, аби ми утримували там свої сили. Тобто північний напрямок для ворога залишається для відволікання наших сил. Російські дії нагадують іржу, яка намагається проїсти метал, бо на всіх ділянках малі ворожі групи намагаються тиснути на нашу оборону", - резюмував Сергій Згурець.

9 червня у звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося, що від початку доби на фронті відбулося 73 бойові зіткнення. Найактивніше російські окупанти атакують українські позиції на Покровському напрямку.









