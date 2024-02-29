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Війна з Росією: хроніка
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Вживаємо певних дій: Буданов прокоментував злив Росії планів України про контрнаступ

29 лютого, 2024 четвер
01:51
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що ворог мав план контрнаступу України ще до його початку

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News.

Він визнав, що Росія якимсь чином отримала доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу. "Я не скажу більше за Президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими РФ. Це – серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій", - зазначив очільник ГУР.

Буданов також висловив думку, що безпілотники, хоч би якими ефективними вони були, не спроможні повністю замінити людей на полі бою.

"Дрони ніколи не замінять сухопутні сили. Вони лише є способом їх підтримки. За допомогою дронів можна завдати втрат ворогу, але поки, як у Середньовіччя, військові не прийдуть і не встановлять прапор, нічого не зміниться", - підсумував він.

Також він розповів, чому для України є неприйнятним "замороження" війни з РФ.

"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши нас визнати захоплену ними територію. У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться", - сказав Буданов.

  • 25 лютого 2024 року на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" глава держави заявив, що росіяни мали повну інформацію щодо того, що саме планується Україною під час контрнаступу восени 2023 року.

Теги:
ГУР
Кирило Буданов
Контрнаступ ЗСУ
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