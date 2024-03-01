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Війна з Росією: хроніка
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WSJ опублікувала деталі "мирних пропозицій" РФ навесні 2022 року: в ОП прокоментували

1 березня, 2024 п'ятниця
14:41
Війна з Росією Михайло Подоляк

Навесні 2022 року Росія пропонувала Україні відмовитися від вступу до НАТО, розформувати армію та визнати Крим російським

Про це повідомила The Wall Street Jounal із посиланням на 17-сторінковий документ, який є в розпорядженні газети.

"Президент Росії Володимир Путін останніми тижнями публічно натякнув, що він буде відкритий до дискусій щодо припинення війни в Україні на умовах Москви, оскільки військовий імпульс Києва зупинився. Обриси угоди, якої, ймовірно, хоче російський лідер, можна побачити в проєкті мирного договору, складеному російськими та українськими учасниками переговорів у квітні 2022 року, приблизно через шість тижнів після початку війни. Західні чиновники та аналітики кажуть, що ці цілі залишаються в основному незмінними після двох років боїв: перетворити Україну на кастровану державу, постійно вразливу до російської військової агресії", - пише видання.

Зазначається, що у документі від 15 квітня 2022 року йшлося про намір РФ перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках", якій заборонено відновлювати свою армію за підтримки Заходу і яка має залишити Крим де-факто під контролем Росії. Москва також наполягала на тому, щоб російська мова діяла нарівні з українською в державних установах.

"Майбутнє території східної України, яка була окупована Росією у 2014 році, не було включено до проєкту, залишаючи це на розсуд Путіна та Зеленського під час особистих переговорів. Та зустріч так і не відбулася", - зазначає видання.

Журналісти вказують на те, що угоду не було укладено після того, як масштаби російських воєнних злочинів в Україні стали очевидними, стан України покращився, а Захід виділив зброю, щоб підтримати Київ.

Що кажуть в ОП

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що можливостей домовитися не було.

"На першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагає віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися, відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?" - написав він.

За його словами, коли ворог залишив Чернігівщину й Київщину й світ дізнався про геноцидні практики росіян, це унеможливило будь-які контакти з РФ.

"Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала", - написав Подоляк і наголосив, що не бачить підстав повертатися до теми мирних переговорів.

  • Очільник МЗС Росії Сергій Лавров 14 лютого заявив, що РФ нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни в Україні, але "з урахуванням реалій на землі".
  • 22 лютого голова МЗС Китаю Ван Ї закликав Київ і Москву до мирних переговорів, заявивши, що це єдиний спосіб закінчити війну.
  • 28 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між Україною та РФ.
Теги:
Україна
окупанти
Михайло Подоляк
переговори з РФ
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