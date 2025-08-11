"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
Попри показову нормальність в українському тилу - це все одно не є нормальним, бо це є війна. Тому люди виїжджають з України
Про це заявив польський публіцист, журналіст та історик Казімєж Вуйціцький в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.
Він відповів на питання про думки від іноземців, зокрема від поляків, про те, що "а чому живете тут у нас, у Польщі, коли у вас там є регіони, де можна нормально жити?".
"По-перше, є багато українців, які емігрували, і також молодих людей, які емігрували, які могли б бути в українській армії. Але я б сказав кожному полякові чи німцеві, які так кажуть: як ти тут, то прошу тебе, як ти хочеш, ти можеш сам поїхати на фронт", - сказав публіцист.
На його думку, є люди, які мають такі чи інші життєві ситуації, психологію, що для них є складно в такий чи інший спосіб.
"Навіть якщо морально так до кінця не можна собі уявити, то треба це абсолютно розуміти. А що життя тут є якби нормальне… Хто є в Чернівцях, як там було бомбардування, але ти приїздиш туди за тиждень – і все нормально: кав’ярня, театр, кінотеатр, усе нормально. То чому ти емігруєш, як усе нормально? Це не є нормально - бо є війна. Як хто читав про війну у Варшаві під час Другої світової війни, то було більш страшно, ніж в Україні зараз. Була у Франції окупація, і жорстка німецька окупація, але був також театр і було нормальне", - підсумував Вуйціцький.
