"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом

Про це заявив ексдепутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Пам’ятаю, колись у мене була така ситуація в Харкові, що мене мало не вбив український солдат на контрольному пункті, на цьому блокпості. Ми поверталися з Куп’янська, ми були жахливо втомлені, оскільки це був період, коли ми постійно їздили машинами. Ми були жахливо втомлені, і вже була комендантська година, і вони не хотіли нас пускати до Харкова", - розповів він.

Вантух додав, що наступного дня у нього був рейс до Лондона на велику зустріч щодо допомоги Україні.

"Я просто вибухнув. Я почав кричати на цього бідолашного українського солдата. Мені треба проїхати і так далі. Я бачив в його очах, бо він стояв із карабіном. Він був неспокійний, але я побачив у його очах, такі думки: "Якщо я застрелю цього хлопця тут, то які будуть у мене наслідки? Не говорить українською, не говорить російською, кричить на мене". А я просто вибухнув. Я був такий страшенно втомлений, що кажу: "Я повинен проїхати", - сказав волонтер.

Вантух зазначив, що був готовий сісти в цю машину, розігнатися, і знести цей блокпост.

"На щастя, з нами був Алекс, наш знайомий з Києва, який підійшов до цього солдата і почав йому пояснювати, а той солдат був дуже спокійний, так дивився на мене. Я просто бачив, як цей карабін вверх-вниз: "Чи будуть у мене проблеми, якщо я його застрелю чи ні"? І вони пропустили нас, я встиг на цей літак. І таких історій безліч. Таких історій просто неймовірно багато, і іноді вони смішні. Більшість з них - це трагічні, жахливі історії. Ми часто спілкуємося з людьми, які мають сім’ї на окупованих територіях. Ми колись розмовляли з дівчиною, яка перебувала 17 днів у російському полоні. Я відверто зізнаюся, що для мене це є великою честю бути в Україні і допомагати українцям так, як я можу", - підсумував він.