"Я тут, аби побачити, чи зможу це зупинити": Трамп заявив, що РФ втратила 112,5 тис. військових на війні в Україні з початку року
Президент США Дональд Трамп заявив, що з початку 2025 року російська армія втратила 112,5 тис. військових, зокрема майже 20 тис. – у липні
Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.
"Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця в безглуздій війні з Україною. Росія втратила 112 500 солдатів з початку року. Це багато непотрібної смерті! Україна, однак, також сильно постраждала. Вони втратили приблизно 8000 солдатів з 1 січня 2025 року, і ця кількість не включає їхніх зниклих безвісти", – заявив Трамп.
Він додав, що в Україні загинули цивільні через "падіння російських ракет на Київ та інші українські населені пункти".
Водночас американський лідер повторив, що цієї війни ніколи не мало бути і що вона не його, а попередника, Джо Байдена.
"Я тут просто для того, щоб подивитися, чи зможу я її зупинити!" – резюмував Трамп.
- Напередодні глава США заявив, що його спеціальний представник Стів Віткофф здійснить ще один візит до Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.64Продаж 48.45
- Актуальне
- Важливе