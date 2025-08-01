"Я тут, аби побачити, чи зможу це зупинити": Трамп заявив, що РФ втратила 112,5 тис. військових на війні в Україні з початку року

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

"Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця в безглуздій війні з Україною. Росія втратила 112 500 солдатів з початку року. Це багато непотрібної смерті! Україна, однак, також сильно постраждала. Вони втратили приблизно 8000 солдатів з 1 січня 2025 року, і ця кількість не включає їхніх зниклих безвісти", – заявив Трамп.

Він додав, що в Україні загинули цивільні через "падіння російських ракет на Київ та інші українські населені пункти".

Водночас американський лідер повторив, що цієї війни ніколи не мало бути і що вона не його, а попередника, Джо Байдена.

"Я тут просто для того, щоб подивитися, чи зможу я її зупинити!" – резюмував Трамп.