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Ексклюзив

Якби ми вчасно надали Україні зброю, успіхи 2022 року могли б повторитися, - генерал США Кларк

Євген Козярін
1 серпня, 2025 п'ятниця
21:35
Війна з Росією Веслі Кларк

Успіхи Сил оборони, досягнуті у вересні 2022 року, могли б повторитися або перерости у ширший контрнаступ, але США не спромоглися дати рішучу відповідь на загрози російської агресії

Зміст

Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

Він порівняв конфлікт на Близькому Сході та війну Росії проти України.

"По-перше, Ізраїль уже багато років фактично перебуває в стані воєнної оборони, готуючись до протистояння іранській ядерній програмі, загрозі балістичних ракет, а також до боротьби з іранськими терористичними проксі-силами, такими як "Хезболла" і ХАМАС", - зазначив генерал.

Він наголосив, що Іран отримав певну допомогу з боку Росії і, ймовірно, також з боку Північної Кореї. 

"Проте його військовий потенціал не можна порівнювати з потенціалом Росії – це очевидно. По-друге, США надали Ізраїлю фактично необмежену підтримку в його обороні від Ірану. За даними ЗМІ, ми витратили близько 25%  наших власних запасів протиракет на захист Ізраїлю в цей період. Це ракети, які не можуть бути легко замінені з огляду на нинішні темпи виробництва у Сполучених Штатах", - сказав Кларк.

Генерал зауважив, що Україна такої підтримки від США не отримала. 

"На мою думку, серйозні прорахунки були допущені адміністрацією Байдена ще на початку війни. Якби ми вчасно надали Україні артилерію, HIMARS, F-16, ATACMS, боєприпаси та стрілецьку зброю, хвилю російських атак, ймовірно, вдалося б зупинити. Успіхи, досягнуті у вересні 2022 року, могли б повторитися або перерости у ширший контрнаступ, але Сполучені Штати не спромоглися дати рішучу відповідь на загрози російської агресії, і як наслідок війна досі триває", - додав він.

Військовий сказав, що Європа, схоже, займає більш рішучу позицію щодо Росії, однак її можливості допомоги Україні залишаються обмеженими. 

"Ідея, щоб європейські країни закуповували американське озброєння, є логічною, і я сподіваюся, що вони зроблять це якомога швидше та забезпечать його оперативне постачання на фронт. Проте на полі бою все ще існує серйозна нерівновага. З погляду військової стратегії, кількість потенційних цілей у Росії значно більша, ніж в Ірані. Територія, яку Україна має захищати, теж набагато ширша, ніж територія Ізраїлю. І навіть попри наявність передових оборонних систем Ізраїль не зміг повністю зупинити іранські ракети, близько 25% із них усе ж досягали цілей. Отже, якою б ефективною не була оборона, самою лише обороною цю війну не виграти. Вона може стримати поразку, але не забезпечить перемогу", - підсумував Кларк.

 

Теги:
Україна
Ізраїль
Іран
США
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога США Україні
зброя для України
Війна в Ізраїлі
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