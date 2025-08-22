"Якби не примус, то нікого б не було": у Херсонській облраді прокоментували "святкування" дня прапору РФ в окупації

Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері Еспресо.

"Вчора був шабаш. Вони зробили картинку, як завжди, ну так собі, скажемо. Людей намагалися зганяти, але навіть примусово - це зараз складно", - сказав він.

Соболевський зазначив, що люди в окупації намагаються максимально уникати будь-яких скупчень, таких "свят".

"По-перше, вони не хочуть приймати в цьому участь об'єктивно, якби не примус - взагалі б нікого не було, крім колаборантів. А так чудово розуміють, що можливі й провокації. Особливо, коли росіяни повідомляють, що можливі збройні атаки по цивільних з боку Збройних Сил України, всі чудово розуміють, що скоріш за все самі готують таку провокацію для того, щоб потім дискредитувати Україну, дискредитувати Збройні Сили", - підсумував перший заступник голови Херсонської обласної ради.