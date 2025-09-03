Якби не розпад СРСР, він так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ: нардеп Осадчук проаналізував заяви Путіна

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Андрій Осадчук.

"Колись давно Путін сказав, що найбільшою геополітичною трагедією XX століття було падіння Радянського Союзу. Але я думаю, з часом він переосмислив ці слова. Адже якби не розпався СРСР, полковник КДБ так і залишився б нікому не відомим полковником. Велика політика ніколи б не побачила Путіна, він не отримав би свої мільярдні статки й не очолив би цілу країну", - зауважив Осадчук.

За словами народного депутата, саме розпад Радянського Союзу відкрив для Путіна шлях до влади - і не лише для нього, а й для всієї його банди з Ленінграда.

"Але Путін не зміг пробачити Радянському Союзу того, що в його межах збереглася Радянська Україна, з якої згодом постала незалежна українська держава. Оце він завжди сприймав як справжню трагедію XX століття - як велику "помилку" радянських керівників у Москві.

І я не маю жодного сумніву, що всі роки свого перебування при владі він намагався виправити саме цю "помилку". І сьогодні він продовжує працювати над демонтажем Української держави", - наголосив Осадчук.

У середу, 3 вересня, російський диктатор Володимир Путін сказав, що долю українських територій потрібно вирішувати на референдумі, але лише тоді, коли в країні не буде воєнного стану.



