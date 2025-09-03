Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Якби не розпад СРСР, він так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ: нардеп Осадчук проаналізував заяви Путіна
Ексклюзив

Якби не розпад СРСР, він так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ: нардеп Осадчук проаналізував заяви Путіна

Оксана Ліховід
3 вересня, 2025 середа
21:03
Війна з Росією Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)

Якби не розпад СРСР, Путін так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ. Падіння Радянського Союзу відкрило йому шлях до влади, мільярдних статків і можливості очолити цілу країну. Саме існування незалежної України Путін сприймає як велику геополітичну "помилку"

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Андрій Осадчук.

"Колись давно Путін сказав, що найбільшою геополітичною трагедією XX століття було падіння Радянського Союзу. Але я думаю, з часом він переосмислив ці слова. Адже якби не розпався СРСР, полковник КДБ так і залишився б нікому не відомим полковником. Велика політика ніколи б не побачила Путіна, він не отримав би свої мільярдні статки й не очолив би цілу країну", - зауважив Осадчук.

За словами народного депутата, саме розпад Радянського Союзу відкрив для Путіна шлях до влади - і не лише для нього, а й для всієї його банди з Ленінграда.

"Але Путін не зміг пробачити Радянському Союзу того, що в його межах збереглася Радянська Україна, з якої згодом постала незалежна українська держава. Оце він завжди сприймав як справжню трагедію XX століття - як велику "помилку" радянських керівників у Москві.

І я не маю жодного сумніву, що всі роки свого перебування при владі він намагався виправити саме цю "помилку". І сьогодні він продовжує працювати над демонтажем Української держави", - наголосив Осадчук.

  • У середу, 3 вересня, російський диктатор Володимир Путін сказав, що долю українських територій потрібно вирішувати на референдумі, але лише тоді, коли в країні не буде воєнного стану.


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Радянський Союз
Володимир Путін
геополітика
"Вердикт" із Сергієм Руденком
пропаганда
Читайте також:
Волгоградський НПЗ
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
Автор Дмитро Марценишин
1 вересня, 2025 понедiлок
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
Ілля Вітюк
Автор Ольга Бабишена
2 вересня, 2025 вiвторок
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
Київ
+20.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
21:53
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: на Київщині спрацювала ППО
21:49
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
"Людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш": Bloomberg оприлюднив деталі діалогу Сі, Путіна та Кіма, що випадково потрапив у етер
20:55
Оновлено
"Європейці готові надати гарантії Україні в день, коли буде підписано мир": Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном
20:42
Оновлено
Дональд Трамп
Єлисейський палац підтвердив, що Трамп долучиться до засідання Коаліції охочих
20:25
Ексклюзив
Верховна Рада
Якщо міністр сплатить 17 тис. штрафу, наступного разу думатиме, чи ігнорувати виклик в парламент, – нардеп Мокан
20:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі
20:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного
20:02
OPINION
Східна Європа. Що залишиться від старого порядку і що зміниться?
19:51
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Китай веде свою війну проти світу руками Путіна і Кіма, - політолог Горбач
19:48
Дональд Трамп
Трамп порадив журналісту знайти іншу роботу через запитання про бездіяльність щодо Путіна
19:12
У Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги
19:09
фейк
"Зґвалтування, вбивство цивільного, мародерство": ЦПД попередив про фейк РФ, щодо українських військових на Курщині
19:04
Піт Геґсет
Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування РФ та КНР, - Геґсет
18:44
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін запропонував Зеленському зустрітися у Москві. У МЗС України відреагували
18:42
діти канікули
"Ніяких принижень і цькування": у Верховній Раді відреагували на скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти
18:39
Ексклюзив
Від ударів по енергетиці росіяни перейшли до атак на технологічно небезпечні об'єкти, як у Калуші, - експерт Сунгуровський
18:22
Оновлено
Міністр оборони Великої Британії Гілі зустрівся у Києві зі Шмигалем та Будановим
18:16
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Оподатковувати криптоактиви будуть за зразком цінних паперів, держбюджет зможе отримати 14-15 млрд грн, - Гетманцев
18:00
Аналітика
солдати США
Іноземні ПВК – це не бойовики, які за нас воюватимуть: чим вони відрізняться від найманців та чому Україні потрібні власні приватні військові компанії
18:00
OPINION
Шостий Інтернаціонал і залізна завіса
17:50
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії
17:38
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Нардепка Янченко розкрила деталі нового закону, який дозволить тимчасово бронювати працівників із неналежно оформленими військово-обліковими документами
17:36
Путін в Кремлі
Путін зажадав від України скасувати воєнний стан та провести референдум для "розв'язання територіальних питань"
17:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
17:07
Аналітика
винищувач F-16
Як Україні досягти в російсько-українській війні переваги у небі
17:01
Ексклюзив
Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або днями": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
15:45
зброя зі стрічкою-прапором
Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
15:42
Україна Польща
Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців
15:21
У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози
14:40
Оновлено
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV