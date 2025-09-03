Путін зажадав від України скасувати воєнний стан та провести референдум для розв'язання територіальних питань
У середу, 3 вересня, російський диктатор Володимир Путін сказав, що долю українських територій потрібно вирішувати на референдумі, але лише тоді, коли в країні не буде воєнного стану
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
За словами російського диктатора, влада України повинна провести референдум для розвʼязання будь-яких територіальних питань.
"Питання щодо територій можуть вирішуватися в Україні шляхом референдуму, але для цього необхідно скасувати воєнний стан", - сказав Путін.
- 13 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова до діалогу щодо територіальних питань, проте не розглядає можливості юридичного визнання окупованих Росією територій.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 серпня заявив, що Москва не має наміру відмовлятися від контролю над окупованими українськими територіями, зокрема над Причорномор’ям, Приазов’ям, Донбасом і Кримом.
- 29 серпня глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Росія більше не вимагає повного контролю над усією територією чотирьох частково окупованих українських областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе