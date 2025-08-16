Якщо Путін про щось домовився з Трампом, він буде утримуватися від далекобійних ударів, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Те, що вони не обстрілювали напередодні зустрічі, для мене абсолютно логічно. Тому що ви ж розумієте, що коли ти б'єш цими далекобійними ракетами чи безпілотниками, навіть посилаєш на якісь там об'єкти, які ти хочеш знищити. В тебе завжди є великий ризик, навіть якщо ти не плануєш обстріли житлових кварталів, що щось не туди потрапить, щось буде збите системою протиповітряної оборони і уламки не туди потраплять. До житлового будинку, до лікарні", - заявив він.

Портников додав, що така ситуація може зірвати зустріч.

"Тому Путіну абсолютно не було ніякої потреби ризикувати. І він міг собі спокійно накопичувати арсенал для наступних масштабних ударів, якщо в них буде реальна потреба. Тому в цій ситуації в України була набагато більше можливості завдавати ударів, ніж у Росії, тому що Зеленський не зустрічався із Трампом І Україна не побоювалася американської реакції", - зазначив журналіст.

Він наголосив, що Росії була потрібна ця зустріч.

"Путіну потрібно було побачитись, тому він, до речі, продовжив наступальні дії на лінії фронту, щоб показати Трампу, що він може і так захопити українську територію. Не ти мені віддаси Донбас, так я сам візьму Донбас, умовно кажучи. І в цій ситуації, звичайно, йому було набагато більш логічно бити по лінії фронту, наступати на лінії фронту, ніж бити в тилу", - сказав Портников.

На його думку, як зараз буде, це залежить від того, про що Путін дійсно домовився з Трампом.

"Якщо він з ним ні про що не домовився, це одна історія. А якщо він з ним про щось таке домовився, що Трамп має ще, на його думку, реалізувати, то він теж буде утримуватися від далекобійних ударів на момент реалізації їхніх умовних домовленостей чи своїх забаганок, щоб Трамп не сказав: "Все, знову вбивство людей, знову я не буду нічого робити, знову я не розумію Путіна, він з'їхав з глузду". Це ми знаємо - Путіна може утримувати. А якщо він нічого від Трампа не очікує, то він може відновити далекобійні удари в будь-який момент. Це два варіанти. Так що, якраз я вважаю, що те, що ми бачили в ситуації з відсутністю далекобійних ударів так довго, це відповідає логіці його очікувань від зустрічі", - підсумував журналіст.