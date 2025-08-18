Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ

Про це народний депутат Микола Княжицький розповів у розмові з TVN24, передає wiadomosci.onet.pl.

У розмові з польським ЗМІ він висловив побоювання з приводу потенційного тиску Трампа щодо поступок територіями.

Це суперечить українській Конституції, а українські війська все ще присутні на Донеччині, що не дає підстав передачі цих територій Росії.

Політик піддав критиці вимоги Москви, окресливши їх рівнозначними капітуляції України. За словами Княжицького, дії Путіна мають на меті відбудову СРСР. Ілюстрація до цього – футболка Лаврова з відповідним написом.

"Якщо цього вбивцю не зупинити, під загрозою опиниться ціла Європа, і Польща зокрема", - підкреслив у розмові з польськими журналістами Княжицький.

В програмі також взяв участь віцешеф польського Міноборони Павел Бейда: він підкреслив велике значення солідарної позиції Європи щодо України та запевнив у підтримці Києва з боку Польщі.

Водночас він виключив можливість відправки польських військових на територію України, зосередившись на військовій допомозі та навчанні українських військовослужбовців.