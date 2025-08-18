Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ

Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ

Дмитро Марценишин
18 серпня, 2025 понедiлок
18:31
Війна з Росією Микола Княжицький

Вимоги росіян - це капітуляція України, мета Путіна - відновити Радянський Союз, а реалізація його планів загрожує всій Європі й Польщі зокрема

Зміст

Про це народний депутат Микола Княжицький розповів у розмові з  TVN24, передає wiadomosci.onet.pl

У розмові з польським ЗМІ він висловив побоювання з приводу потенційного тиску Трампа щодо поступок територіями. 

Це суперечить українській Конституції, а українські війська все ще присутні на Донеччині, що не дає підстав передачі цих територій Росії.

Політик піддав критиці вимоги Москви, окресливши їх рівнозначними капітуляції України. За словами Княжицького, дії Путіна мають на меті відбудову СРСР. Ілюстрація до цього – футболка Лаврова з відповідним написом. 

"Якщо цього вбивцю не зупинити, під загрозою опиниться ціла Європа, і Польща зокрема", - підкреслив у розмові з польськими журналістами Княжицький.

В програмі також взяв участь віцешеф польського Міноборони Павел Бейда: він підкреслив велике значення солідарної позиції Європи щодо України та запевнив у підтримці Києва з боку Польщі. 

Водночас він виключив можливість відправки польських військових на територію України, зосередившись на військовій допомозі та навчанні українських військовослужбовців.  

  • Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер в етері Еспресо заявив, що Росія може розпочати війну проти країн НАТО у найближчі два роки.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нагадав Російській Федерації про її зобов'язання щодо незалежності та територіальної цілісності України, підкресливши, що виконання вже існуючих домовленостей може покласти край війні. 
Теги:
Новини
Світ
Польща
Микола Княжицький
Донеччина
