Росія може почати війну проти країн НАТО в найближчі два роки, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Про це заявив гість Slawa TV німецький політик, депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер в етері Еспресо.

"Я бачу, що Путін дуже добре усвідомлює, які зусилля докладають європейські країни, аби поліпшити оборону в Європі на наступні три роки. Думаю, що Росія почне війну проти країн НАТО у найближчі два роки. Росіяни можуть почати з Нарви, Естонії, обрізати лінії зв’язку. Потім вони через Придністров'я нападуть на Молдову, далі – використають територію між Калінінградом та Білоруссю. Таким чином РФ покаже НАТО, що країни Альянсу не можуть захиститися", - зауважив політик.

За його словами, війна Росії проти України – це війна Китаю, Північної Кореї проти всього світу.

"На мою думку, Путін посилить власні зусилля для початку повномасштабної війни проти Європи. Тому що він бачить наші слабкості й не буде чекати поки ми підготуємося до війни. Ми маємо усвідомлювати, що війна може початися у наступні два роки. Україна – це був перший крок. Нам не треба дозволити Путіну досягнути успіху в Україні. Я дуже занепокоєний зустріччю у Вашингтоні сьогодні, 18 серпня, коли європейці сидітимуть за столом, не маючи жодного впливу на ситуацію", - резюмував Кізеветтер.

