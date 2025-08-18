"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться": Сікорський нагадав РФ про гарантії недоторканності кордонів України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нагадав Російській Федерації про її зобов'язання щодо незалежності та територіальної цілісності України, підкресливши, що виконання вже існуючих домовленостей може покласти край війні
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Сікорський зазначив, що Україна ще з 1994 року має гарантії незалежності та недоторканності своїх кордонів, зокрема й з боку Росії. Він також акцентував, що 22 квітня 2004 року особисто Володимир Путін урочисто ратифікував Договір про російсько-український кордон.
"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться", - наголосив він.
Дипломат також нагадав, що ще в Конституції СРСР було закріплено принципи поваги до суверенітету, невтручання у внутрішні справи та недоторканності державних кордонів.
Довідково: стаття 29 Конституції СРСР: "Відносини СРСР з іншими державами ґрунтуються на дотриманні таких принципів: суверенної рівності; взаємної відмови від застосування або погрози застосування сили; недоторканності кордонів; територіальної цілісності держав; мирного врегулювання спорів; невтручання у внутрішні справи; повага до прав людини та основних свобод; рівність прав народів і їх право на самовизначення; співробітництво між державами; добросовісне виконання зобов'язань, що випливають із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів, підписаних СРСР".
- У суботу, 16 серпня, речник польського уряду Адам Шлапка висловив переконання, що Україна повинна мати повну свободу в прийнятті рішень щодо свого майбутнього, включаючи питання територіальної цілісності та потенційного членства в Європейському Союзі та НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе