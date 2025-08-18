"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться": Сікорський нагадав РФ про гарантії недоторканності кордонів України

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Сікорський зазначив, що Україна ще з 1994 року має гарантії незалежності та недоторканності своїх кордонів, зокрема й з боку Росії. Він також акцентував, що 22 квітня 2004 року особисто Володимир Путін урочисто ратифікував Договір про російсько-український кордон.

"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться", - наголосив він.

Дипломат також нагадав, що ще в Конституції СРСР було закріплено принципи поваги до суверенітету, невтручання у внутрішні справи та недоторканності державних кордонів.

Довідково: стаття 29 Конституції СРСР: "Відносини СРСР з іншими державами ґрунтуються на дотриманні таких принципів: суверенної рівності; взаємної відмови від застосування або погрози застосування сили; недоторканності кордонів; територіальної цілісності держав; мирного врегулювання спорів; невтручання у внутрішні справи; повага до прав людини та основних свобод; рівність прав народів і їх право на самовизначення; співробітництво між державами; добросовісне виконання зобов'язань, що випливають із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів, підписаних СРСР".