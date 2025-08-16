Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО

В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО

Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
19:34
Світ Україна Польща

У суботу, 16 серпня, речник польського уряду Адам Шлапка висловив переконання, що Україна повинна мати повну свободу в прийнятті рішень щодо свого майбутнього, включаючи питання територіальної цілісності та потенційного членства в Європейському Союзі та НАТО

Зміст

Про це пише Укрінформ.

"З точки зору європейських лідерів важливим є, звичайно, збереження єдності, а також те, щоб Україна залишилася суверенною державою, щоб вона не мала жодних обмежень у питаннях збройних сил, у питаннях відносин із третіми країнами, можливого вето щодо ЄС чи НАТО", - наголосив Шлапка.

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці 

Він зазначив, що "територіальні питання" мають перебувати виключно в компетенції України.

"Коротко кажучи, позиція європейських країн є такою: нічого про Україну без України", - додав речник.

Шлапка також нагадав, що найближчим часом відбудеться зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Польща та європейські лідери підтримують цей процес, наголошуючи, що підтримка України з боку Європи "має залишитися на високому рівні".

Він додав, що для Польщі важливо зберегти внутрішню єдність в українських питаннях серед головних політичних гравців усередині країни, зокрема між урядом і президентом країни.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.

Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

 

