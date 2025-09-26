Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко
Ексклюзив

Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко

Євген Козярін
26 вересня, 2025 п'ятниця
19:15
Війна з Росією Вадим Пристайко

Є декілька речей - якщо вони зійдуться в якійсь точці і наш народ буде єдиним, тоді, я впевнений, ми знайдемо варіант, яким чином закінчити війну

Зміст

Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Напевно, Європі без Сполучених Штатів, попри 19-ті, 20-ті (пакети санкцій, - ред.), які, в принципі, доволі ефективні, не вдасться оточити цього "ведмедя", або ким вони б себе не уявляли, достатньо "заколотим", щоб вони там сиділи і не висовувались, і дозволяли собі з'явитись тільки коли розмова ведеться про виступ балету чи доступ на якісь спортивні змагання, якщо їм дозволять", - сказав він.

Пристайко висловився щодо наскільки Трамп може бути "чесним брокером".

"Я думаю, що за пів року ми з вами переконались, що поки він не претендує на це звання. Він претендує на звання миролюбця, миротворця і заладнав багато вже війн (частина з них існують лише в його уяві. Але наше завдання - зробити хоча б таким чином, щоб наші європейські партнери знайшли в собі сили, знайшли хитрість їхніх легальних радників і додали зусилля та відібрали ці кошти, які є в росіян і які зберігаються в європейських банках", - додав ексміністр.

На думку дипломата, якщо вони за ці гроші куплять для нас зброю, це дозволить нам із вами захистити наше небо.

"Якщо паралельно Сполучені Штати пояснять нам, яку вони будуть грати роль у безпекових гарантіях, - це ще один кілок, забитий в майбутню труну Росії. Далі нам треба зрозуміти, чи вони дадуть нам ту допомогу, яка нам потрібна від них, - не від європейських партнерів, а напряму від Сполучених Штатів. От декілька цих речей. Якщо вони зійдуться в якійсь точці, і ми з вами знайдемо сили продовжити воювати, і наш народ буде єдиним і підтримуватиме зусилля спільні, тоді, я впевнений, ми знайдемо варіант, яким чином закінчити війну. Якщо однієї з цих речей буде недостатньо, ми будемо скатуватися з вами все глибше і глибше до так званих неприємних, важких рішень, до яких, я бачу, потрохи починає готуватися суспільство", - підсумував Пристайко.

20:12
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Кудрівка" перемогла "Епіцентр" в УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру
20:05
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
20:04
OPINION
Трамп не змінив позицію, він визнав реальність
19:59
шахед
РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 26 вересня: рух дронів
19:53
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
19:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні
19:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
18:59
Ексклюзив
Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
18:59
лукашенко і путін
Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
18:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ другий день поспіль атакує критичну інфраструктуру Чернігова: до відбиття повітряного нападу залучали авіацію
18:37
Ексклюзив
Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
18:21
вибух, ракетна атака
Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
18:04
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
18:03
Огляд
Мукеш Абмані
Генеральний спонсор війни. Як компанія найбагатшої людини Азії стала основним покупцем російської нафти
18:01
OPINION
Чому досі немає наших санкцій на транзит російської нафти?
17:42
Ексклюзив
Не про "Зоряні війни", а про діпстрайки: для чого Україна створює Космічні війська. Пояснюємо
17:38
вибори
РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД
17:34
PR
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
17:26
Віталій Зайченко
Наглядова рада звільнила голову Укренерго Зайченка, - ЗМІ
17:04
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 106 боїв, 31 атака відбулася на Покровському напрямку
16:59
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів", що захищатиме Європу від російських БПЛА
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:35
Ексклюзив
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:09
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
16:04
OPINION
Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
15:35
Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення
15:34
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:10
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
14:48
інтерактивна виставка Ukraine WOW
Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну
14:36
Польща
Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
14:33
Партнерський матеріал
Аврора" запустила колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
Фантастичні звірі оживають: "Аврора" запустила унікальну лімітовану колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
14:21
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
14:09
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою
14:02
OPINION
Чи варто галасувати про новий контрнаступ
13:59
"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
13:33
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
Більше новин
