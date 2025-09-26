Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко

Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Напевно, Європі без Сполучених Штатів, попри 19-ті, 20-ті (пакети санкцій, - ред.), які, в принципі, доволі ефективні, не вдасться оточити цього "ведмедя", або ким вони б себе не уявляли, достатньо "заколотим", щоб вони там сиділи і не висовувались, і дозволяли собі з'явитись тільки коли розмова ведеться про виступ балету чи доступ на якісь спортивні змагання, якщо їм дозволять", - сказав він.

Пристайко висловився щодо наскільки Трамп може бути "чесним брокером".

"Я думаю, що за пів року ми з вами переконались, що поки він не претендує на це звання. Він претендує на звання миролюбця, миротворця і заладнав багато вже війн (частина з них існують лише в його уяві. Але наше завдання - зробити хоча б таким чином, щоб наші європейські партнери знайшли в собі сили, знайшли хитрість їхніх легальних радників і додали зусилля та відібрали ці кошти, які є в росіян і які зберігаються в європейських банках", - додав ексміністр.

На думку дипломата, якщо вони за ці гроші куплять для нас зброю, це дозволить нам із вами захистити наше небо.

"Якщо паралельно Сполучені Штати пояснять нам, яку вони будуть грати роль у безпекових гарантіях, - це ще один кілок, забитий в майбутню труну Росії. Далі нам треба зрозуміти, чи вони дадуть нам ту допомогу, яка нам потрібна від них, - не від європейських партнерів, а напряму від Сполучених Штатів. От декілька цих речей. Якщо вони зійдуться в якійсь точці, і ми з вами знайдемо сили продовжити воювати, і наш народ буде єдиним і підтримуватиме зусилля спільні, тоді, я впевнений, ми знайдемо варіант, яким чином закінчити війну. Якщо однієї з цих речей буде недостатньо, ми будемо скатуватися з вами все глибше і глибше до так званих неприємних, важких рішень, до яких, я бачу, потрохи починає готуватися суспільство", - підсумував Пристайко.