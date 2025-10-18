Якщо "томагавки" будуть обслуговувати американці, це стане по-суті прямою участю США у війні, - військовий експерт Снєгирьов

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Давалася інформація не тільки по "томагавках". Але і по розширеному характеру обміну розвідданих. Що це значить? Пояснюю Сполучені Штати напряму дали зрозуміти Російській Федерації, що цілевказання будуть від американських розвідувальних товариств. Чітко і жорстко і конкретно. "Томагавки" отримають відповідно і цілевказівки наші. І третя заява по "томагавкам". Контрольований вкид інформації з приводу того, що саме американські спеціалісти будуть обслуговувати ці крилаті ракети. А це вже фактично пряма участь Сполучених Штатів у війні на боці України", - сказав він.

Експерт пояснив, що це значить.

"Трамп дав зрозуміти, що вся риторика Росії з приводу персональної відповідальності Трампа, можливості адекватної реакції не розглядається Сполученими Штатами апріорі. І яка була відповідь російського диктатора? На можливість, тільки можливість передачі "томагавків". А ми посилимо системи ППО. Тобто він вже не коментує сам факт передачі "томагавків". Він зрозумів, що ніхто з ним рахуватися не буде, з його погрозами або погрозами п'яного Медведєва. Це доконаний вже факт, якщо ти не сідаєш за стіл перемовин - "томагавки" в Україні", - зазначив Снєгирьов.

На його думку, передача ракет буде залежати від підсумків зустрічі Трампа і Путіна.

"Трамп залишає джокер в рукаві, як елемент жорсткого військового тиску. Чому я говорю не тільки "томагавки". Яка інформація з'являється паралельно з "томагавками". Сполучені Штати будуть масштабувати виробництво ударних безпілотників - дальність ураження 1600 км. Це аналогічно, як і у "томагавка". Бойова частина 45 км, але вони поза зоною ураження російських ППО. Це сигнал? Та більш ніж. Дивіться далі. Сполучені Штати терміново передають Бельгії що? F-35. І що робить Бельгія? Передає Україні F-16 у кількості скільки? 30 бортів. 30. А що Сполучені Штати до F-16 передають Україні? Ракети ERAM. Дальність ураження 450 км. Оцініть красу гри. От вам і є військовий тиск. Жорсткий, безпрецедентний, але тиск", - підсумував військовий експерт.