"Якщо ви в окупації": рух "Жовта стрічка" пояснив, як видалити з фото метадані з чутливою інформацією

Про це інформує рух "Жовта стрічка".

Зокрема там зазначили, що метадані - це інформація про фотографію, яка зберігається у файлі.

Метадані можуть містити:

дату та час зйомки;

координати місця зйомки (якщо увімкнена геолокація);

модель камери або смартфона;

налаштування камери;

іноді навіть ім'я власника пристрою.

Як видалити метадані з фотографій?

На Android:

Відкрийте галерею Виберіть фото Натисніть на три крапки (меню) Оберіть "Видалити інформацію про місцезнаходження" або "Видалити метадані" (залежно від моделі телефону).

На iPhone:

Відкрийте фото Натисніть кнопку "Поділитися" Оберіть "Параметри" внизу Вимкніть "Геодані" перед відправкою.

На комп'ютері:

Правий клік на фото Оберіть "Властивості" Перейдіть на вкладку "Подробиці" Натисніть "Видалити властивості та особисті відомості".

"Завжди перевіряйте фото перед публікацією! Будьте обережні – та бережіть себе", - закликають у "Жовтій стрічці".