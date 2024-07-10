"Якщо ви в окупації": рух "Жовта стрічка" пояснив, як видалити з фото метадані з чутливою інформацією
Активісти руху "Жовта стрічка" пояснили, як видалити метадані з фотографій: зокрема вони можуть містити ім’я власника пристрою та координати
Про це інформує рух "Жовта стрічка".
Зокрема там зазначили, що метадані - це інформація про фотографію, яка зберігається у файлі.
Метадані можуть містити:
- дату та час зйомки;
- координати місця зйомки (якщо увімкнена геолокація);
- модель камери або смартфона;
- налаштування камери;
- іноді навіть ім'я власника пристрою.
Як видалити метадані з фотографій?
На Android:
- Відкрийте галерею
- Виберіть фото
- Натисніть на три крапки (меню)
- Оберіть "Видалити інформацію про місцезнаходження" або "Видалити метадані" (залежно від моделі телефону).
На iPhone:
- Відкрийте фото
- Натисніть кнопку "Поділитися"
- Оберіть "Параметри" внизу
- Вимкніть "Геодані" перед відправкою.
На комп'ютері:
- Правий клік на фото
- Оберіть "Властивості"
- Перейдіть на вкладку "Подробиці"
- Натисніть "Видалити властивості та особисті відомості".
"Завжди перевіряйте фото перед публікацією! Будьте обережні – та бережіть себе", - закликають у "Жовтій стрічці".
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