Чому користування VPN важливе в окупації: у "Жовтій стрічці" пояснили

Про це інформує "Жовта стрічка".

Зокрема там зазначають, що Virtual Private Network – це ніби захищений тунель для даних користувачів у інтернеті.

Без VPN ланцюжок дій в інтернеті має такий вигляд: Користувач → Інтернет-провайдер → Вебсайт

Тобто провайдер "бачить" усі дії користувача.

Із застосуванням VPN: Користувач → Зашифрований тунель → Сервер VPN → Вебсайт.

"Як це відбувається: Ваші дані шифруються ще до виходу з пристрою. Зашифровані дані проходять через сервер VPN в іншій країні. Сервер VPN виступає посередником між вами та сайтом", - кажуть активісти.

У результаті провайдер бачить лише зашифрований трафік до VPN-сервера. А справжня IP-адреса та місцезнаходження – приховані. Користувач отримує доступ до заблокованих ресурсів.

Чому це критично важливо під окупацією?

обхід цензури та блокувань;

захист від стеження за онлайн-активністю користувачів;

безпечний доступ до українських та міжнародних ресурсів.

У "Жовтій стрічці" наголосили, що правильно налаштований VPN – це ключ до вільного інтернету та безпеки онлайн.