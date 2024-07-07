Чому користування VPN важливе в окупації: у "Жовтій стрічці" пояснили
Активісти "Жовтої стрічки" пояснили, чому на тимчасово окупованих територіях важливо користуватися сервісами VPN
Про це інформує "Жовта стрічка".
Зокрема там зазначають, що Virtual Private Network – це ніби захищений тунель для даних користувачів у інтернеті.
Без VPN ланцюжок дій в інтернеті має такий вигляд: Користувач → Інтернет-провайдер → Вебсайт
Тобто провайдер "бачить" усі дії користувача.
Із застосуванням VPN: Користувач → Зашифрований тунель → Сервер VPN → Вебсайт.
"Як це відбувається: Ваші дані шифруються ще до виходу з пристрою. Зашифровані дані проходять через сервер VPN в іншій країні. Сервер VPN виступає посередником між вами та сайтом", - кажуть активісти.
У результаті провайдер бачить лише зашифрований трафік до VPN-сервера. А справжня IP-адреса та місцезнаходження – приховані. Користувач отримує доступ до заблокованих ресурсів.
Чому це критично важливо під окупацією?
- обхід цензури та блокувань;
- захист від стеження за онлайн-активністю користувачів;
- безпечний доступ до українських та міжнародних ресурсів.
У "Жовтій стрічці" наголосили, що правильно налаштований VPN – це ключ до вільного інтернету та безпеки онлайн.
- 6 липня повідомлялось, що російська влада посилює блокування VPN-сервісів, щоб обмежити доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ та спростити можливість спецслужб стежити за громадянами.
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