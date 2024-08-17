Японія передасть ДСНС техніку для розмінування, замовлену в українських підприємств
Японія передасть українським рятувальникам техніку для гуманітарного розмінування: її замовили в українських виробників
Про це інформує Мінекономіки.
Вказано, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило для ДСНС 12 мікроавтобусів в українського підприємства "Черкаський автобус". Їх планують передати у листопаді. Крім того, у "ТРАНС-АВТО-Д" замовили виготовлення вісьмох причепів для перевезення машин для розмінування: причепи монтують на вантажівки компані IVECO. В липні рятувальники вже отримали чотири такі вантажівки, передача ще чотирьох запланована на вересень.
Посол Японії Кунінорі Мацуда зазначив, що його країна продовжуватиме пошук якнайкращого поєднання форматів "Зроблено в Японії" та "Зроблено в Україні", щоб гарантувати, "що в Україну передаватиметься лише обладнання та транспортні засоби найвищої якості".
"Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування. З одного боку завдяки цьому ми зможемо швидше повернути потенційно забруднені землі до використання, з іншого – українські підприємства отримують додатковий ресурс й таким чином створюють робочі місця і сплачують податки й підтримуючи наш бюджет", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- Раніше українські рятувальники отримали 15 пересувних автотранспортних майстерень: вони призначені для ремонту машин механізованого розмінування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе