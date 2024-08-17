Японія передасть ДСНС техніку для розмінування, замовлену в українських підприємств

Про це інформує Мінекономіки.

Вказано, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило для ДСНС 12 мікроавтобусів в українського підприємства "Черкаський автобус". Їх планують передати у листопаді. Крім того, у "ТРАНС-АВТО-Д" замовили виготовлення вісьмох причепів для перевезення машин для розмінування: причепи монтують на вантажівки компані IVECO. В липні рятувальники вже отримали чотири такі вантажівки, передача ще чотирьох запланована на вересень.

Посол Японії Кунінорі Мацуда зазначив, що його країна продовжуватиме пошук якнайкращого поєднання форматів "Зроблено в Японії" та "Зроблено в Україні", щоб гарантувати, "що в Україну передаватиметься лише обладнання та транспортні засоби найвищої якості".

"Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування. З одного боку завдяки цьому ми зможемо швидше повернути потенційно забруднені землі до використання, з іншого – українські підприємства отримують додатковий ресурс й таким чином створюють робочі місця і сплачують податки й підтримуючи наш бюджет", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.