"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Заяви міністра закордонних справ РФ про те, що "негайне припинення вогню залишить більшу частину України під владою нацистів", — це типова кремлівська маніпуляція. Такий наратив покликаний виправдати агресію РФ, зірвати дипломатичні ініціативи та перекласти відповідальність за продовження війни на жертву нападу", – йдеться в матеріалі.

Акцентовано, що російські звинувачення України в нібито нацизмі є багаторічним ярликом, який ворог використовує для деморалізації міжнародної підтримки та легітимізації агресії.

"Це — чергова демонстрація неготовності РФ до миру: Кремль намагається нав’язати "мир на умовах агресора". Україна і партнери підтримують справедливий мир, тоді як росія не бажає цього", – резюмував ЦПД.