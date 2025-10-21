"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову почав поширювати фейки про "мир" та "нацистів" в Україні, аби зірвати дипломатію та виправдати агресію РФ
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Заяви міністра закордонних справ РФ про те, що "негайне припинення вогню залишить більшу частину України під владою нацистів", — це типова кремлівська маніпуляція. Такий наратив покликаний виправдати агресію РФ, зірвати дипломатичні ініціативи та перекласти відповідальність за продовження війни на жертву нападу", – йдеться в матеріалі.
Акцентовано, що російські звинувачення України в нібито нацизмі є багаторічним ярликом, який ворог використовує для деморалізації міжнародної підтримки та легітимізації агресії.
"Це — чергова демонстрація неготовності РФ до миру: Кремль намагається нав’язати "мир на умовах агресора". Україна і партнери підтримують справедливий мир, тоді як росія не бажає цього", – резюмував ЦПД.
- 21 жовтня стало відомо, що Саміт президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна в Будапешті опинився під питанням після того, як Білий дім відклав заплановану зустріч між держсекретарем Марко Рубіо та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Так, Лавров коментуючи можливі переговори з Рубіо знову згадав про необхідність усунення "першопричин конфлікту".
