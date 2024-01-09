Ймовірно, Росія отримала обмежену партію реактивних БПЛА Shahed, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо

"Перша інформація про реактивний Shahed зʼявилась в листопаді. В грудні ми цей зразок по фото вже аналізували. Тому можна припустити, що певну обмежену партію таких БПЛА Росія могла отримати. Я думаю, що через кілька днів ми будемо мати більш детальну інформацію про цей БПЛА. Оскільки, сьогодні всі експерти оперують лише уламками реактивного дрона Shahed 238", - повідомив Згурець.

Аналітик також назвав основні тактико-технічні характеристики Shahed 238

"Реактивний БПЛА Shahed 238 має менші габарити, ніж його попередник. З реактивним двигуном цей БПЛА може дійсно може розвивати швидкість від 400 до 600 км на годину. Бойова частина Shahed 238 не мінялась в межах 40 кг. Тому насамперед ризик полягає в тому, що таку ціль, яка є швидшою, доведеться збивати за допомогою ПЗРК та інших систем, а не кулеметних груп", - додав він.